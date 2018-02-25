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'350 bin Afrinli topraklarına dönecek'
Başbakan Yıldırım, "Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek." dedi
Başbakan Binali Yıldırım, Gölcük Yeni Tip Denizaltı Projesi 3. Gemi Murat Reis'in ilk kaynak Töreninde yaptığı konuşmada, "Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, bölgesinde sadece kendi topraklarının bütünlüğünü, sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla kalmıyor, bölgedeki istikrarsızlıkların da ortadan kaldırılması için önemli bir katkı sağlıyor." diyen Yıldırım, "Bölgeyi kaosa sürükleyen, 'bölgeye istikrar getireceğim' diye adeta bir istila projesi içinde olan emperyal güçler, bölgede ne Suriye'ye istikrar, ne bölgedeki insanların derdine çare olmak için ciddi bir adım atmamışlardır. Bunun tek istisnası var; o da Türkiye..." şeklinde konuştu.
Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:
"Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege'de, Akdeniz'de birtakım komplolar, birtakım tezgahlar peşindeler. Açık ifade ediyorum, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın."
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