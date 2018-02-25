Sefer görev emrine ilişkin sorular ve cevaplar

Milli Savunma Bakanlığı sefer görev emrine ilişkin soru ve cevapları internet
sitesinden yayımladı.
İŞTE BAKANLIĞIN SİTESİNDEN YAYIMLANAN SORU VE CEVAPLAR
Personel Seferberliği
Sefer Görev Emrim (SGE) var mı? Nereden öğrenebilirim?
En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden
alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr . internet adresinden de
öğrenilebilmektedir.
Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?
En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz
halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına
sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda "Yedek
Subay/Astsubaylar için TSK'da Görev Yapamaz" ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile
Erbaş ve Erler için "Askerliğe Elverişli Değildir", "Barışta ve Savaşta Sürekli
Olarak Askerliğe Elverişli Değildir", "Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz" raporu
almanız halinde SGE'niz iptal edilecektir.
Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?
Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen
ve SGE'nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik
mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden
fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.
1- Ölenler,
2- Ertelenenler,
3- Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca
belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda
Sağlık Kurullarından "TSK'da Görev Yapamaz" raporu alanlar ile yedek erbaş ve
erlerden "Askerliğe Elverişli Değildir", "Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak
Askerliğe Elverişli Değildir", "Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz" raporu alanlar)
"Askerliğe elverişsiz" sıhhi kurul raporu alanlar.
4- Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş halinde
ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren
suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
5- Seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya
mahkum olanlar.
6- Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara
ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin
SGE'leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere
de SGE verilebilir.
7- Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin
sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan
yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.
İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?
SGE tebliğinde SGE'nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE'nin
tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik
Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik
Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin
internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
Seferberlik tatbikatı veya ferdi seferberlik eğitimine ait görevimin iptali
veya ertelenmesi mümkün mü ?
Seferberlik tatbikatı veya ferdi seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali
veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya
kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın
ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan
yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler
konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden
tatbikatlara katılmazlar.
Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?
Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla
tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE
varsa iptal edilir.
Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde
askere hangi statüde çağrılacaklar?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış
ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak
yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte
bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş
rütbesi ile askere alınacaklardır.
Adıma çıkan SGE'nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi
bildiren yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden
yaptırabilir miyim?
Adınıza çıkan SGE'ni tebliğ ederek almak için en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına
gitmeniz gerekmektedir.
Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda
SGE'mi iptal ettirmem mümkün mü?
Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel
kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE'li kritik
personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir.
Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın
onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.
Personel Seferberlik Tatbikatları
Seferberlik Tatbikatı ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Katılan Yükümlülerin
Özlük Hakları Nelerdir?
Tatbikat / eğitime katılacak yükümlüler, tatbikat başlama tarihinden önce en
yakın Askerlik Şubesine başvurarak tatbikata sevkini yaptırır. Yükümlülerin
yolluk, yevmiye ve maaşları Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan genelge
esaslarına göre, tatbikat/eğitim birliklerine kadar olan gidiş yol harcırahları
müracaat ettikleri Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca; maaşı, dönüş yol ücreti
ve yevmiyesi birliklerince ödenir.
Tatb. / Ferdi Sef. Eğt.ne katılan işçilere, 4857 sayılı iş kanunu'nun 31 nci
md.si uyarınca, bu süre için işverence herhangi bir ücret ödenmeyeceğinden,
bu personele ve resmi bir kurumda çalışmayıp serbest olarak çalışanlara; rütbesi
karşılığı aylığının Tatb./ Ferdi Sef.Eğt.süresine tekabül eden kısmı ödenir.
Emekli aylığı almakta iken Tatb./Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Yd.Sb. ve Astsb.ların
maaş ödemelerinde; 5434 sayılı TC.Emekli Sandığı Kanunu'nun 103 ncü md.ne göre
işlem yapılır.
Tatb. / Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Uzm.Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun
6 ncı maddesi ne göre işlem yapılır. ("Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış Uzm.Erb.lara
muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir " hükmü yer almaktadır.)
Emekli olan ve/veya 657 sayılı kanun'a tabi memur olarak çalışmayan Yd.Sb. ve
Astsb.ların Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Sef. Eğt.de geçen sürelerinin emekliliğe
esas olan hizmet sürelerine ilave edilebilmesi için, Seferberlik Tatb./Ferdi
Sef.Eğt. ne hangi tarihler arasında katıldığı ve bu süre zarfında maaşlarından
kesilen emeklilik kesenek listeleri, Tatb./ Eğt. icra eden birlik k.lığı/kurum
amirliği tarafından TC.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Tatb./Eğitime katılan Yd.Erb/Er.lere, emsallerine ödenen harçlıkların tatbikat/
eğitime tekabül eden kısmı ödenir.
Personel Seferberlik tatbikatına katılan Yedek Personel kışlada veya tatbikat
bölgesinde ordugahta kalır ve tatbikat süresince kazandan iaşe edilir.
Ferdi Seferberlik Eğitimine katılan yükümlüler; Birliğin muvazzaf personelinin
uyguladığı mesai saatlerine aynen uyar, muvazzaf personelin istifade ettiği
mesai araçlarından istifade eder, geceleri şehirlerde kalmak isteyenlere orduevi
ve askeri misafirhanelerden yer verilir. İsteyenler birlikte kalır, birlik dışına
gidiş gelişleri sivil elbise ile yapar, evi o garnizonda olanlar gece evlerinde
kalabilir, Cumartesi günleri eğiticileri ile birlikte eğitime devam eder ve
Pazar günleri serbest kalırlar. Eğitimine ihtiyaç duyulan ihtisaslarda yedek
erbaş ve erlere FSE uygulanabilir ancak yedek erbaş ve erler birlik ve kurumlarda
iskan ve iaşe edilirler.
Tatbikat veya eğitim birliklerince yükümlülere izin Yönetmeliği ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununda belirtilen önemli mazeretleri dışında izin verilmez mazeretine
binaen yükümlülere verilen izinler eğitim süresinden sayılmaz.
2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereği, tatbikat amacıyla silah
altına alınan yedek personelden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile
özel kurum ve kuruluşlarda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar, tatbikat
görevlerinin bitmesini müteakip, eski iş yerlerinde görevlerine başlarlar.
. Seferberlik Tatbikatı Ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Özürsüz Olarak Katılmayanlara
Ne Gibi Cezai İşlemler Yapılır?
Yasal mazeretleri olmadığı halde tatbikata katılmayan yükümlüler, tatbikat
bakayası olarak takibe alınırlar. Bakaya kalan yükümlüler ele geçtiklerinde
veya kendiliğinden müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilir
ve yerli As.Ş.Bşk.lıklarınca hazırlanacak suç dosyaları mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına
gönderilir. Yükümlülere, bakaya durumuna düşmeleri halinde haklarında 1632 sayılı
Askeri Ceza Kanunu'nun 63 ve 64 ncü maddeleri uygulanır.
Tatbikat / eğitim bakayası yükümlüler, tatbikat/ eğitim süresi kadar hizmet
yapmadıkça ve cezasını çekmedikçe askerlikle ilişikleri kesilmez ve bu yükümlülükleri
devam eder.
Seferberliğin İlanı İle Birlikte Personel Seferberliği Konularında Yapılacak
Faaliyetler
Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telefon ve her türlü yayın
araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Seferberliğin
ilanıyla birlikte;
Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkanları ile veya en yakın Askerlik
Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde
yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Verilen sefer görev emrinde bilet bölümü
bulunmaktadır. Bu bilet bölümü, gidilecek güzergahta seyreden ya da otobüs terminallerinde
bulunan araç sürücülerine gösterildiğinde doldurulup imzalanarak verildiğinde
araç sürücüleri, yasa gereği hiçbir ücret talep etmeden öncelikle sefer görev
emirli personeli aracına alması gerekmektedir.
Yükümlüler yanlarına SGE, nüfus cüzdanı, künye levhasını, varsa askeri sürücü
belgesini alırlar. Sefer görevli yükümlüler, ilgili birlikler tarafından her
il / ilçede oto gar, tren garı, hava alanı vb. yerlerde karşılanarak görev yapacakları
birliklere gönderileceklerdir. Seferberlik ve savaş halinde katılacağı birliği
bulamayanlar, en yakın askeri birlik ve kuruma başvururlar.
Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silah altına alınmanızı engelleyecek
şekilde sağlık durumunuz bozulmuşsa, en yakın Askerlik Şubesine müracaat ederek,
Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkinizi
yaptırabilirsiniz. (Alınan raporda yedek subay ve yedek astsubaylar için "TSK'de
Görev yapamaz", Yedek Erbaş ve Erler için " Askerliğe Elverişli Değildir.",
"Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.", Hazarda ve
Seferde Görev Yapamaz." İbaresinin bulunması gerekmektedir.
Terhis Kaydı
Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay
ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman
jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik
Şubelerine ikamet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını
yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.
Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor.
Devam edip etmediğinin bildirilmesi.
SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini
tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş
ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun
ve yenileme esasına göre verilmektedir.
Sefer Görev Emri Verilmesini İstiyorum.
Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden
başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele
SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada
iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.
YURT DIŞINDA İKAMET EDENLER İÇİN AÇIKLAYICI BİLGİLER
Yurt dışında sürekli oturma iznine ait belgeyi elçilik veya konsolosluklar
vasıtasıyla, yerli Askerlik Şubesi başkanlığına ulaştıranlar, SGE ve seferberlik
tatbikatları veya eğitimlerden muaf tutulurlar.
YEDEK PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ
AÇIKLAYICI BİLGİLER
Yedek Personel Erteleme İşlemleri; Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü (90/500)
ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği (2010/912) mevzuatı doğrultusunda icra
edilmektedir.
Ertelemenin amacı; seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerinin aksaması
durumunda, genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen milli harp gücünü
olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının
aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla bu yerlerde çalışan, bir kısım yedek
personelin silah altına alınmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.
Erteleme işlemleri barıştan itibaren sefer görev emri almış yedek personel için
yapılır.
Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda düşünülür.
Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış dönemindeki yapılacak hazırlıklardan
ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz.
Kurum ve kuruluşlar barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında erteli
personelin yerine, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yasal yaş sınırı
dışına çıkan ve yaş sınırı içinde olmakla birlikte Sefer Görev Emirsiz personel
temin etmekten sorumludur.
PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ
Kurum veya kuruluşlar; seferberlik ve savaş halinde iki ay ertelenmesine ihtiyaç
duyulan Sefer Görev Emirli yedek personelin Personel Erteleme Teklif Formunu
doldurup onaylayarak, bağlı bulunduğu bakanlık veyakuruma gönderir. Bakanlık
veya kurum ise Personel Erteleme Teklif Formunu İnternet ortamında e-Devlet
kapısı üzerinden MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Daire Başkanlığına
gönderir.
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Daire Başkanlığına Personel Erteleme
Teklif Formunu onayladıktan sonra İnternet ortamında ilgili bakanlık veya kuruma
gönderir.
Personel Erteleme İptal işlemleri de aynı şekilde yapılır.