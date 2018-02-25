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Bakan Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlerden helallik istedi ve "Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiç bir zaman vaz geçmeyin. Geri çekilmekte bir erdemdir; Geri adım atmakta bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın" dedi
25 Şubat 2018 14:00
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Bakan Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlerden helallik istedi ve "Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiç bir zaman vaz geçmeyin. Geri çekilmekte bir erdemdir; Geri adım atmakta bir erdemdir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim.

Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın" dedi.

Süleyman Soylu bu sözleri sosyal medya hesabından da paylaştı

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki torunlarınıza anlatacağınız onurlu hikayeleriniz olacak. Etrafımızda ki mazlumların kendi gelecek nesillerine anlatacakları Türkiye adına, bu millet adına onurlu hikayeleri olacak. Burada atılan her adım verilen her karar, ortaya koyulan her süreç geleceğin şekillenmesinde büyük etkisi olacak. 20. Yüzyılın başında bu ülkeye hasta adam deniliyordu. Karlofça'dan sonra 20. yüzyılın başına kadar bu ülkeyi diz çökertebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Biz 21. yüzyılın başını da iyi hatırlıyoruz. Ekonomisi tarumar olmuş, terör içinde bitap düşmüş, deprem olduğunda parmağını kıpırdatacak mecali kalmamış, ayrı gayrılığı artmış, yorgun düşmüş bir Türkiye tablosu vardı. IMF'ye teslim olmuş bir Türkiye tablosu vardı. 20. yüzyıl başındaki Türkiye tablosunu bu millet kendi kurtuluş mücadelesi ile aştı" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BİR ŞANSINIZ VAR"

Bazı güçlerin DAEŞ; El Kaide'yi ve bir çok terör örgütünü bahane ederek içinde bulunduğumuz coğrafyalarda 'demokrasi getireceğiz, huzur getireceğiz' diye işgal girişiminde bulunduğuna vurgu yapan Soylu "Demokrasiyi bahane ettiler. Kan, gözyaşı, petrol hesapları, Asya'nın ve Avrupa'nın merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyayı ümitsiz bir coğrafyaya dönüştürmek istediler. Biz 20. yüzyılın başında onların değerleri ile mücadele ettik. Eğer 15 yıldır AK Parti milletin oyunu almamış olsaydı, demokrasiye sımsıkı sarılmamış olsaydı, yaptığı hizmetlerle, milletle beraber olmasaydı, demokrasiyi baş tacı etmemiş olsaydı, 20. yüzyılın başında elde ettiğimiz galibiyeti 21. yüzyılın başında elde edemezdik. Liderler her zaman bulunmaz. 50 yıl, 150 yıl. Bazen bulunsa da onların kıymeti, onların o ülkeyi yönetmesi sağlanamaz. Bugün Türkiye bunu elde etmiştir. Sizin bir şansınız var, örnek alabileceğiniz, kendinize ölçü bulabileceğiniz lideriniz var" diye konuştu.

Dün şehadete düğüne gider gibi giden Jandarma özel Harekatçılar, Jandarma Komandolar, Polis Özel Harekatçılar, Güvenlik Korucuları ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde beraber olduğunu kaydeden Soylu "3 bin 300 civan gibi delikanlı. Gönüllü olarak oraya dahil oldular. Hepsi birer aslan parçası. Hepsiyle teker teker helalleştik, sarıldık Onlarla bir şey söyledim. Biz size namusumuzu emanet ettik. Bu coğrafyanın namusu size emanettir. Biz hangi yolda yürüdüğümüzü biliyoruz. Hangi noktada gittiğimizi biliyoruz. Hangi noktada adım attığımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

VEDA GİBİ SÖZLER: "HAKKINIZI HELAL EDİN"

İHA'nın aktardığına göre, Bakan Soylu, konuşmasının son bölümünde helallik isteyerek adeta bir veda konuşması yaptı. Bakan Soylu, "Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın. Biz ahlaklı adamlarız. Siyasetin de ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. 21. yüzyılda bu dava sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum; AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda, bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Lideriniz gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon'u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi. En önemli görev Trabzon Milletvekilliği'dir. En çok özlediğim kızımdır. Allah inşallah en kısa zamanda onlarla beraber olmayı nasip eder. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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