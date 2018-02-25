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23 Nisan'da makam koltuğuna oturacak öğrenciler mülakatla seçildi

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makam koltuğuna oturacak öğrencileri mülakatla seçti
25 Şubat 2018 14:33
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23 Nisan'da makam koltuğuna oturacak öğrenciler mülakatla seçildi

21 Şubat 2018 tarihinde Mamak İlçe Milli Eğtim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğuna oturacak öğrecilerin mülakatını yaptı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina Toplantı Salonu'nda yapılan mülakatta 110 öğrenci ter dökerken öğrencilerin verdiği cevaplar da jüriden tam not aldı.

Memurlar.Net
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