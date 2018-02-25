'Dünya Beşten Büyüktür Derneği' kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birlemiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür." sözlerinden ilham alınarak İstanbul'da "Dünya Beşten Büyüktür" adıyla dernek kuruldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde bulunulan çağın bir yandan bilginin evrenselleştiği, teknolojik imkanların en üst seviyelere yükseldiği, diğer yandan zulmün, savaşların, haksızlıkların ve ölümün yaygınlaştığı, insan haklarının hiçe sayıldığı, açlığın zirve yaptığı bir çağ olduğunu söyledi.

Dünyanın bir bölümünde açlıktan hayatını kaybedenlerin diğer bölümünde ise servet, güven ve huzur içinde hayatını sürdürenlerin bulunduğunu belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın geçmişte, Bosna, Afganistan örneklerinde olduğu gibi bugün de Irak'tan Suriye'ye, Filistin'den Yemen'e, Mısır'dan Libya'ya, Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar geniş bir coğrafyada, her gün bombalar patlıyor, milyonlarca insan evlerini kaybediyor ve mülteci olmak zorunda kalıyor. Hayata henüz gözlerini açmış çocuklar enkaz altında hayatlarını kaybediyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, korumasız siviller savaşın gölgesinde hayat mücadelesi veriyor."

Güler, uluslararası barışı ve güvenliği koruma hedefiyle kurulan BM'nin on yıllardır dünyanın dört bir yanındaki savaşlara, insan hakları ihlallerine seyirci kaldığını dile getirerek, adaletsiz ve düşük temsiliyet üzerine inşa edilen BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) dünya barışı ve güvenliğinin, beş ülkenin tekeline verildiğine dikkati çekti.

Güler, dünyadaki çocukların, kadınların, yaşlıların ve sivillerin güvenliği ile dünyanın geleceğinin, beş ülkenin dudakları arasına mahkum edildiğini, beş ülkenin çıkar ve görüşlerinin dünya barışının önüne geçirildiğini kaydetti.

"Zulümlerin ortadan kaldırılması en büyük amacımız"

Dünyanın birçok yerindeki zulümlere ve haksızlıklara göz yumulduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun büyük bir kısmının masa dışında bırakıldığı, 1,7 milyar Müslüman'ın temsil edilmediği bu adaletsizlik düzenine karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür.' sözünden ilham alarak yola çıktık. Dünya Beşten Büyüktür Derneği olarak amacımız, tüm dünyadaki mazlum ve mağdur halkların haklarını sivil toplum düzeyinde savunmak, yaşanan haksızlıklara, zulme 'Dur' demek ve adalete hizmet etmektir. Özellikle İslam coğrafyasındaki haksızlıkların, zulümlerin, yoksullukların ortadan kaldırılması ve BM nezdindeki girişimlerin daha aktif, daha kararlı ve sürekli hale gelebilmesi için bir sivil toplum kuruluşu olarak mücadele etmek ve çaba sarf etmek en büyük amacımızdır."

SİNAN USLU