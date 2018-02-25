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Muğla'daki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

Muğla'da düzenlenen 4. Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara ekmek arası balık ikram edildi
25 Şubat 2018 14:57
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Muğla'daki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

Muğla'da düzenlenen 4. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 4. Hamsi Şöleni yapıldı. Kışla Parkı'nda düzenlenen şölene, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şölende 5 ton ızgara ve tavada hazırlanan hamsi, vatandaşlara ekmek arasında ikram edildi. Şenliğe katılan vatandaşlara hamsinin yanı sıra Muğla'ya özgü tarhana çorbası ve helva ikramında da bulunuldu. Şölenin eğlence bölümleri, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitlere saygı gereği iptal edildi.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, şölenin açılışında yaptığı konuşmada, yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her kültürden insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Karakaş, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde festivalin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ordunun sınır ötesinde cephede, hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele verdiğini hatırlatan Karakaş, "Mehmetçik'imizin cephede ülkemiz için şehit düştüğü ve gazi olduğu bir dönemde hamsi şölenimizde bu yıl konser yapılmasını doğru bulmadık. Bizler Mehmetçik'imizin, ordumuzun ve devletimizin her daim yanındayız. Ülkesine ve bayrağına sevdalı insanlarız. Mehmetçik'imizin ve ordumuzun sınır ötesi harekatından dolayı bu sene şenliğimizde konser programı, horon, tulum, kemençe ve zeybek olmayacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki insanların Karadeniz'in kültüründe birleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl Karadeniz'e özgü hamsinin yanı sıra vatandaşlarımıza Muğla'ya özgü tarhana ve helva ikramında bulunduk. Önemli olan buradaki şenlikte olduğu gibi tüm insanların hangi kökenden, hangi bölgeden olursa olsun bir araya gelebilmesi ve diğer bölgenin kültürünü içselleştirip paylaşabilmesi. Bunu sağladıkları için Karadenizliler Derneğine teşekkür ediyorum."

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için dua etti.

Daha sonra protokol üyeleri vatandaşlara ekmek arası hamsi ikramında bulundu.

Şölene, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
Anadolu Ajansı
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