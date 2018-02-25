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24-25 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
24-25 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 24-25 Şubat 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Tokat'ta hakim savcı çalışma evleri operasyonunda 7 gözaltı Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına FETÖ fezlekesi Muvazzaf astsubaylara yönelik FETÖ operasyonunda 5 tutuklama FETÖ'den ceza alan eski polis memuru yakalandı FETÖ üyesi kadın ihbar üzerine yakalandı FETÖ'den gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı 2'si muvazzaf asker 16 şüpheli gözaltına alındı FETÖ elebaşını zihinlere kazımak için sınav yapmışlar Dink cinayetinin eski savcısına 'Dink iddianamesi' 'Mor Beyin' mağduru memura FETÖ'den beraat FETÖ'ye bağlı vakfı çalışanı itirafçıdan 'futbolcu' itirafı Gülen'in kamelyası mutfak oldu Dink cinayetinin FETO'cü savcısına 58 yıl Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 138 yüksek yargı eski üyesine FETÖ'den dava açıldı Kosovalı akademisyene 15 yıl hapis istemi FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 11 gözaltı Gaziantep'te ByLock kullanan bir kişi tutuklandı 2'si muvazzaf subay, 7 kişi gözaltına alındı
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