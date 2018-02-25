'FETÖ ile mücadelede asla geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat Kalkanı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgeye şu ana kadar 140 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek kendi topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. Afrin Harekatı'nda da aynı şekilde yine bölgedeki kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönmek suretiyle inşallah bu mülteci hayatına son vermiş olacaklar." dedi.

Erdoğan, partisinin Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen eylül ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Vefanın önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yüksel'in ismininin açılışı yapılacak sağlık veya eğitim tesislerinden birine verilerek yaşatacaklarına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin şehir, bölge, ülke, millet ve demokrasi için hayra vesile olmasını diledi.

Gaziantep'in 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62,5 "evet" oranıyla tüm Türkiye'de 29. sırada yer aldığını ancak Gaziantep'i çok daha üst sıralarda görmek istediklerini dile getiren Erdoğan, şehrin 2019'da sandıkları patlatarak Türkiye genelinde rekor kıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından 2019 seçimleri öncesi çalmadık kapı bırakmayacak şekilde çalışmalarını isteyerek, Gaziantep'in 2019 seçimlerinde Türkiye sıralamasında ilk 10'a gireceğine inandığını kaydetti.

Türkiye'nin sıkıntıları konusunda en iyi Gaziantepliler ile dertleştiklerini anlatan Erdoğan, "Bu ülkenin hangi meselesi varsa hepsinin bir ucunda Gaziantep bulunur çünkü Antep, 7 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 5 milyar doları aşan ithalatı ile 12 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile bir ekonomi devidir. Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgenin lideri, Türkiye'nin 5. büyük şehri olarak Gaziantep'i hesaba katmayan hiçbir ekonomik programın başarı şansı olamaz." ifadelerini kullandı.

- "Sefer görev emri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız. Sizler, 15 Temmuz'da genel başkanınızın, cumhurbaşkanınızın çağrısına uyarak meydanlara, caddelere dökülmediniz mi? Bu FETÖ'cülere meydanları dar etmediniz mi? 251 şehidimiz, 2193 gazimiz oldu ama FETÖ'cüler hedeflerine ulaşamadı. Onlara her taraf dar edildi. Şimdi de yine aynı şekilde 2 bin 21 terörist etkisiz hale getirilmiş durumda." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşularla problem yaşadıklarında bunun yansımalarını hemen Gaziantep'te gördüklerini dile getirdi.

- Muhacir-ensar anlayışı

Gaziantep'in 500 bini bulan sığınmacıya kucak açtığına, Suriye'deki insani krizi iliklerine kadar yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır devam eden kriz sürecinde muhacir kardeşlerimize ensar olan Gazianteplilere şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla sadece kardeşlik ve komşuluk hukukunu yerine getirmekle kalmadınız, tüm dünyaya tarih boyunca unutulmayacak bir insanlık dersi verdiniz. Fırat Kalkanı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgeye şu ana kadar 140 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek kendi topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar.

Afrin Harekatı'nda da aynı şekilde yine bölgedeki kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönmek suretiyle inşallah bu mülteci hayatına son vermiş olacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından da birkaç yüz bin Suriyelinin bu bölgeye geri döneceğini anladığını söyledi.

- Terör ile mücadele

Münbiç ve diğer bölgelerde de huzur ve güveni sağladıkça Suriyelilerin evlerine, yurtlarına dönerek vatan hasretinden kurtulacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"PKK'sından DEAŞ ve FETÖ'süne kadar terör örgütleri gemi azıya alıp eyleme geçtiklerinde Gaziantep de bundan en fazla zararı gören şehirlerimizden biri oldu. Allah'ın izniyle PKK'nın başını hem topraklarımız içinde hem de Kuzey Irak'ta her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye'de PYD ismi ile kendine zemin arayan bölücü örgütü de orada tamamen yok edene kadar durmayacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgüt de tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ mensuplarıyla ilgili, "Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet... Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir." dedi.

Erdoğan, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye değindi.

Bazı ülkelerin yıllarca kendi ülkelerindeki sorunlu tipleri örtülü bir biçimde teşvik edip terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmaları için Irak ve Suriye'ye gönderdiğini belirten Erdoğan, "Kardeşlerimizin ve bizim başımıza bela olan bu katil sürüsünün en azından bir kısmı şimdi geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de bizzat kendimiz sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. Yıllarca ikazlarımızı kulak ardı edip, sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler artık bu kişilerle varsın kendileri uğraşsınlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bir terör örgütü FETÖ'nün de darmadağın vaziyette olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk derece mahkemelerinden en üst itiraz merciine kadar davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet...Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir."

- "Antep'in işini kolaylaştırmak için imkanları seferber ediyoruz"

Gaziantep'in Türkiye'nin sıkıntılarının yanında imkanlarının da en büyük ortağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin büyüme oranından daha fazlasını, istihdam artışından daha yükseğini, kamu ve özel yatırımlarından en büyük payı elbette Gaziantep almıştır ve alacaktır. Rabbimiz, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' buyuruyor. Gaziantepli de çok çalıştığına göre elbette bunun karşılığını alacaktır. Biz de Antep'in işini kolaylaştırmak için devlet imkanlarını sonuna kadar seferber ediyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda Gaziantep'e yapılan kamu yatırımlarının tutarı 24 katrilyon. Bu parayla neler mi yaptık? Mesela eğitimde 10 bin 500 derslik yaparak evlatlarımıza iyi bir gelecek hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. Yurtlarımıza 9 bin 400'e yakın yatak ilave ettik. Üniversitemiz zaten bölgenin en iyi eğitim-öğretim kurumlarından biri. Ayrıca vakıf eğitim kurumu olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi de kendi alanında olukça başarılı bir grafik çiziyor. Madem öyle Gaziantep'e ikinci bir devlet üniversitesi yakışmaz mı? Zaten kampüsü, binaları, alt yapısı hazır. Geriye ismini kararlaştırıp, tabelasını asıp, en kısa sürede faaliyete geçirmek kalıyor. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz."

- "Biz o çatlak seslere alıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e sağlık alanında 15'i hastane olmak üzere 75 tesisin kazandırıldığını, şehir hastanelerinin en büyüklerinden birinin de Gaziantep'te inşa edildiğini vurguladı.

Erdoğan, gelecek yıl hizmete açılması planlanan şehir hastanesinin bin 875 yatak kapasitesine sahip olduğunu, bununla birlikte 300'er yataklı devlet ve çocuk hastanelerinin inşasının da devam ettiğini aktardı.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla Gaziantep'te inşasına başlanan 21 bine yakın konuttan 16 binin sahiplerine teslim edildiğini belirten Erdoğan, "50 bin konuttan oluşan Kuzey Şehir Projesi ile Organize Sanayi Bölgesinin yanında çeyrek milyon insanın yaşayacağı yepyeni bir yerleşim alanı yapılıyor. Günümüz ihtiyaçları ile mahalli mimarinin sentezi olacak şekilde yürütülecek bu proje sayesinde sanayide çalışan binlerce kardeşimizin her gün şehrin bir ucundan diğer ucuna taşınma sorunu ortadan kalkacak." dedi.

Erdoğan, yapılan modern stadyumla eski stadyumun devre dışı kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dedik ki buraya bir cuma camii yapalım. Şimdi duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, aynı şekilde Sayın Vali'ye de gerekli talimatı tekrar vereceğim. Belediye Başkanı da burada. Bu camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Şimdi arkadaşlar çok açık net söylüyorum. Kim olursa olsun; yok şuymuş, yok buymuş hiçbirini kafaya takmayın. Bu cuma camii bu milletindir. Hayırseverimiz var, dolayısıyla hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de yok bilmem şu STK'nin söyle sesi çıkmış, şunun böyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bizim işimiz var. Dolayısıyla bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. İnşallah hemen bu projelerin son halini ben tekrar görmek isterim. Son halini görüp hemen adımı atalım, temeli atıp süratle işi başlatalım."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke, bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze almış topyekun bir milletin varlığı sayesinde ayaktadır." dedi.

Erdoğan, partisinin Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, büyük nüfus hareketleri olan şehirde buna uygun ulaşım alt yapısının da kurulması gerektiğini bildirdi. Erdoğan, Gaziantep'te de bir uçtan diğer uca çaprazlamasına geçecek iki ayrı toplu taşıma projesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi ile şehri birbirine bağlayacak bir milyar lira yatırım maliyeti olan Gaziray Projesi'nin inşasının sürdüğüne değinen Erdoğan, bu önemli ulaşım projesini önümüzdeki yıl hizmete alacaklarını belirtti.

"Artık gerçek anlamda bir metropol büyüklüğüne ulaşan Gaziantep'e metro yakışır." diyen Erdoğan, iki hatlı metro projesinin birincisinin şehir hastanesini, ikincisinin üniversite kampüsünü şehir merkezine bağlayacağını, proje çalışmaları hızla süren bu metro hatlarının inşasına en geç önümüzdeki yıl başlanacağını bildirdi.

Erdoğan, bölünmüş yollar bakımından şehirdeki mevcut 116 kilometrelik yola 280 kilometre daha ilave ettiklerini, dokuz ayrı yol projesinin inşasının da sürdüğünü anlattı.

Mersin ve Adana'dan gelip Osmaniye üzerinden Gaziantep'e ulaşacak, oradan Şanlıurfa ve Mardin'e doğru devam edecek yaklaşık 4 milyar lira maliyetli hızlı tren hattının inşasının etap etap sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, proje tamamlandığında Gaziantep'ten Adana'ya bir buçuk saatte gitmenin, oradan Ankara, İstanbul, İzmir hatlarıyla Türkiye'nin her köşesine ulaşmanın mümkün olacağını ifade etti.

Havalimanının "harıl harıl" çalıştığını belirten Erdoğan, geçen yıl yolcu sayısının üç milyon olduğunu ve havalimanı terminal kapasitesini beş milyon yolcuya çıkaracaklarını bildirdi.

- "Düzbağ Projesi'nde sona yaklaşıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in içme suyu sorununu kökten çözecek 1 milyar 250 milyon lira yatırım bedeli olan Düzbağ Projesi'nin de sona ermek üzere olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Melen'den sonraki ikinci büyük içme suyu projesi olan bu yatırımın, içinde baraj, regülatör ve üç bin 600 metrelik bir tünelin de bulunduğu dev bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, şehrin yarım asırlık su sorununu çözecek olan Düzbağ Projesi'nden en geç yıl sonunda Gaziantep'in kurtuluş gününde suyu akıtmayı planladıklarını duyurdu.

Erdoğan, şehirde yapılan baraj ve göletlerle 200 bin dekar arazinin suyla buluştuğunu dile getirdi.

Çiftçilere 15 yılda verilen tarımsal destek miktarının 1,3 milyar lira olduğuna değinen Erdoğan, "Hani Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor ya 'çiftçi hiçbir destek almıyor, şöyle oluyor böyle oluyor...' Eline diline dursun ya. Verdiğimiz destek 1,3 milyar lira. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e çok hizmet yaptıklarını ve anlata anlata bitiremediklerini ifade etti. Erdoğan, bütün hizmetlerin Gaziantep'in daha çok üretmesi, daha çok istihdam sağlaması, daha hızlı büyümesi, zenginleşmesi, içinde yaşayanlara ve ülkeye daha büyük katkıda bulunmasını temin etme amacını taşıdığını bildirdi.

- 150 yeni fabrikada 10 bin vatandaş istihdam ediliyor

Erdoğan, Gaziantepli iş adamlarının içinden Türkiye'nin dört bir yanından gelip şehirde tesis kuranların bulunduğuna değinerek, buradaki imkanların da en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını söyledi.

Organize sanayi bölgesinin yeni kurulan beşinci etabında sadece son iki yılda yaklaşık bir milyar dolarlık yatırımla inşa edilen 150 yeni fabrikada 10 bin vatandaşın istihdam edildiğini aktaran Erdoğan, "Bu manzara, Antep'e yapılan kamu yatırımlarının boşa gitmediğini, iş adamlarımız tarafından üretime ve istihdama dönüştürüldüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "Harekatın en önemli lojistik merkezlerinden birisi Gaziantep"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Gaziantep'in hemen yanı başında süren bir operasyonunun bulunduğunu, bu harekatın en önemli lojistik merkezlerinden birisinin Gaziantep olduğunu anımsatarak, "Gaziantepli kardeşlerimizin operasyona katılan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza gösterdiği büyük muhabbeti yakından biliyorum. O hanım kardeşlerimin yakından elleriyle sardıkları sarmaları, içli köfteleri, tatlıları, kazan kazan yemekleri, askerlerimize ikram eden, sevgileriyle birlikte yiyeceklerini de onlarla paylaşan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin alt yapısını da büyük ölçüde Gaziantep'in kurduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şu anda orada yürütülen çalışmalarda yine bu şehrimiz, en büyük yükü omuzlamış durumda. İnşallah Afrin bölgesi güvenli hale getirildiğinde oranın imarında, ihyasında da Gaziantep'e yine ihtiyaç duyacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz, bu operasyonların ve devamında yürütülen hizmetlerin angarya değil, istiklalimizin ve istikbalimizin yapı taşları olduğunun çok iyi farkındadır." dedi.

- "Hedeflerimiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyoruz"

Erdoğan, tarih boyunca hep bölgesinin parlayan yıldızı olan Gaziantep'in bugün de hem üretimiyle hem ticaretiyle hem cömertliğiyle hem irfanıyla yine öncü ve örnek bir konumda olduğunu belirtti.

Buradaki manzaradan ve ülkenin her köşesinde yaşayan vatandaşlardan aldıkları destekle, güçle, moralle hedefleri doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlediklerini anlatan Erdoğan, tabii bu mücadelede kayıpların da bulunduğuna işaret etti.

Uzun yıllardır süren terörle mücadele döneminde çok şehit verildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü örgütün şehirlerimizi çukurlarla bölmeye kalktığı dönemde yürüttüğümüz operasyonlarda çok şehit verdik. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde verdiğimiz şehitler var. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı'nda verdiğimiz şehitlerimiz var. Bu ülke, bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze almış topyekun bir milletin varlığı sayesinde ayaktadır ama biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır. Zira Rabbimizin bize müjdesi var. Şehitlerimiz, bizim ve Sevgili Peygamberimize en yakın makamda."

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz anlamazsınız, bilemezsiniz." şeklindeki ayeti aktaran Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden de "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber." dizelerini okudu. Erdoğan, milletin şehitlerine ve gazilerine bundan dolayı sahip çıktığını belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık diledi.

- "Terör örgütleri küresel güç mücadelesinin en alçak araçlarıdır"

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomiden diplomasiye her alanda bir üst lige çıktıkça karşılaşılan sıkıntıların çapı ve mahiyetinin de değiştiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünkü Türkiye'nin en büyük sorunu siyasi istikrarı sağlamaktı. Büyük hedefler belirleyip ona ulaşmaya çalışmak bir yana küçülme yaşamadan, krize girmeden, mevcudu korumak en önemli başarı kriteriydi. Halbuki bugün 2017 yılında elde ettiğimiz yüzde 7,5 düzeyindeki büyümeyi bile yeterli görmeyen bir Türkiye var. Hamdolsun bugün terör ve darbe başta olmak üzere, istikrarına yönelik tehditleri yekvücut olarak karşılayıp üstesinden gelen bir Türkiye var ve üçüncü çeyrekte yüzde 11'i yakaladık. Şimdi bu yıl da Allah'ın izniyle 2018'in bütününde hedef yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalamak. Bu durum, millet ve devlet olarak artık daha büyük düşünmemizi, daha planlı ve programlı hareket etmemizi, daha dirayetli kararlar alıp uygulamamızı gerektiriyor. Eğer biz terör örgütlerine, zihni iğfal edilmiş üç beş çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Terör örgütleri küresel güç mücadelesinin en alçak, en ahlaksız, en çirkin araçlarıdır."

Konuşmasının sonunda salondakilerden ayağa kalkmalarını isteyen Erdoğan, "Rabia" işaretinin anlamını partilerle birlikte söyledi.

- Notlar

Kongrenin yapıldığı salona asılan, "Alemde şer, Oğuz'da er tükenmez", "Bu gazi şehir vatan için şehit bile olur", "Gaziantep adımız, Şehit Kamil, Şahin Bey'dir şanımız, haktır yolumuz, AK'tır davamız" pankartları dikkati çekti.

Kongreye, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekilleri de katıldı.