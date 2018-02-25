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21. dönem POMEM sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonuçları açıklandı.
Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitime alınacak polis memuru adayları sayısına göre sınavda başarılı olan lisans mezunu 7.218 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 10.218 asıl aday belirlendi.
Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak.
Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 04 Mart 2018 günü saat 17:00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunacaklar.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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