Gaziantep şehir hastanesi Mart ayında hizmete açılacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacağını söyledi.

Şimşek, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenen AK Parti Gaziantep 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde salondakileri Türkçe ve Kürtçe selamlayıp, daha önce söz verdikleri gibi kent için büyük önem taşıyan Kuzey Şehir, Düzbağ İçe Suyu, hızlı tren, Gaziray ve 1875 yatak kapasiteli şehir hastanesi projeleriyle ilgili çalışmaların planlandığı şekliyle ve büyük bir hızla ilerlediğini belirtti.

Söz konusu projelerden bir kısmının hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde olduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz dedik ki Gaziantep'i sanayi ve üretim üssü yapacağız. Gaziantep, Türkiye'nin büyüme motoru. Gaziantep büyümede, küresel rekabette geri kalamaz. Hükümetimiz Gaziantep'i sağlıkta bir ihracat üssüne dönüştürmek için, daha kaliteli sağlık hizmeti için tam 1875 yataklı şehir hastanesi yaptırıyor. O da Allah'ın izniyle gelecek sene mart ayında tamamlanmış olacak ve Gaziantep Ortadoğu'nun sağlık üssüne dönüşecek inşallah." diye konuştu.

- "Siyasetimiz insan odaklı"

AK Parti için siyasetin merkezinde insan olduğunu ve eğitimin her şeyin başında geldiğini aktaran Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bütçede en çok parayı eğitime harcıyorsak, Gaziantep'te dev projeleri hayata geçirdik. Dedik ki 2015-2019 döneminde tam 1,5 milyar lira eğitime yatırım yapacağız. Derslik başına düşen öğrenci sayısını 30 ve altına düşüreceğiz. 2 binin üzerinde derslik devreye girdi, 3 binin üzerinde derslik şu anda yapılıyor. Tam bir seferberlik var. Allah'ın izniyle eğitimde de Gaziantep hak ettiği seviyeye ulaşacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aslında ülkenin dört bir tarafında büyük yatırımların hayata geçirildiğine değinen Mehmet Şimşek, Türkiye'nin her alanda kalkındığını ifade etti.

"Bakın 2000'li yılların başında Türkiye kişi başına milli gelirde Avrupa'nın yüzde 37'sindeydi, şimdi Avrupa'nın yüzde 65'ine çıktık." diyen Şimşek, "Avrupa ile arayı kapatıyoruz. Allah'ın izniyle 15 yıl içinde yüzde 100'üne ulaşacağız. Türkiye gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacak, bunu da bir ve beraber olarak başarıyoruz. Sizlerin desteği, coşkusu, sahadaki çalışmaları bu başarıyı getiriyor." dedi.