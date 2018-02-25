- "Özel harekatçılar ne için Afrin'de olduğunu biliyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi milli duruş sergilemelidir. Bugün CHP'den çıkan sesler 'YPG'yi, PYD'yi terör örgütü sayamayız ya da bilemeyiz acaba öyle midir, değil midir' kabilinden sesler." dedi.

Akdağ, beraberinde Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İspir Kaymakamı Faruk Erdem ile İspir Belediye Başkanı Osman Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası İspir Yatılı Ortaokulu'nda öğrencilerle yemek yiyen Akdağ, ardından AK Parti İspir İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesi arasındaki Ovit Tüneli'ne işaret ederek, neredeyse 100 yıl önce tasarlanan ve hayalleri süsleyen tünelin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Bu tünelin yanı sıra yörede Dallıkavak ve Kırık Tünelleri ile yaklaşık 27-28 kilometre uzunluğunda geliş ve gidiş tünelleri yapıldığını belirten Akdağ, "Rize'deki denizyolu taşıma, liman ve lojistik imkanlarını güneye bağlayan hattın üzerinde artık İspir kazası var ve dolayısıyla daha da gelişmiş olacak." dedi.

- "Milli değerler dendiği zaman akan sular durur"

Akdağ, milli değerlerin önemine de işaret ederek, "Milli değerler dendiği zaman akan sular durur. Bu topraklardan milletine, toprağına düşmanlık eden, kötü bakan hiç kimse çıkmaz. Maalesef başımıza badireler geldikçe karnından konuşan bazı kimselerin niyetleri ortaya çıkıyor. Bakın bu en son Afrin meselesinde böyle oldu. Afrin'de milli değerlerimiz ve menfaatlerimizin yanında duran herkes harekatın ne kadar önemli, Türkiye için ne kadar hayati ve beka sorunu olduğunu biliyor ama maalesef özellikle CHP'den çok çirkin ve çatlak sesler çıktı. Bunların ortadan kalkması gerekir." diye konuştu.

CHP'ye eleştirilerini sürdüren Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi milli duruş sergilemelidir. Bugün CHP'den çıkan sesler 'YPG'yi, PYD'yi terör örgütü sayamayız ya da bilemeyiz acaba öyle midir, değil midir' kabilinden sesler. Kendi ülkesi için savaşırken bir taraftan bize terörün defedilmesinde destek olan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) terörist diyenler hatta daha da ileri gidip edepsizce 'Türkiye'nin Suriye'deki işgali bir an önce sonlandırılması gerekir' diyen CHP'li milletvekilleri oldu. Ana muhalefet partisinin genel başkanına Erzurum'dan sesleniyorum, bu yanlıştan dönülsün, millet bunları affetmez."

Akdağ, CHP'nin tarihindeki ve milletin hafızasındaki birtakım kötü hatıraları silmek için çaba sarf ettiğini dile getirerek, "Ama şunu bilmeliler ki o kötü hatıraları onlar bir taraftan silmeye çalışırken bugün olanlar da milletin hafızalarına kazınıyor. CHP yer yer HDP ve onun uzantısı örgütlerle iş birliği demeyeyim ama uzlaşı anlamına gelebilecek davranış içine asla girmemelidir. CHP, partinin içinden bu şekilde ifadede bulunanlar varsa bunları da ayıklamalıdır, milletimiz bu konuda çok hassas." diye konuştu.

- "Özel harekatçılar ne için Afrin'de olduğunu biliyor"

Türkiye'nin dört bir tarafından birlik ve beraberlik mesajları aldıklarını aktaran Akdağ, "Ben biliyorum ki bütün İspirlilerin, Erzurumluların kalbi Afrin'deki kardeşlerimizle. Daha dün Erzurum'dan Afrin'e giden özel harekat birliği ile görüşme yaptık. Moralleri mükemmel, ne için gittiklerini, milleti, bayrağı, devleti için insanımızın güvenliği için orada olduklarını biliyorlar." dedi.

Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı ile bütün dünyaya, dosta ve düşmana Türk milletinin kim olduğu, Türk ordusunun kabiliyeti, operasyonel gücü ile mükemmel bir ordu niteliğine sahip bulunduğunun gösterildiğini sözlerine ekledi.