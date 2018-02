Başbakan, tezahüratlara karşı böyle karşılık verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de kahraman Mehmetçiklerin destan yazdığını belirterek, "(Mehmetçik) Bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek, onların işine engel oluruz. Ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, eğer bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız." dedi.

Yıldırım, Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, salonun yine Kocaeli gençliğinin coştuğu bir salon olduğunu, salonun kurucu aşkın heyecanını yaşattığını söyledi.

İlk günkü aşkla, şevkle hizmet ederek bu günlere geldiklerini belirten Yıldırım, kimsenin heyecanından bir şey kaybetmediğini ifade etti.

Kocaeli deyince hizmet, üretim ve emeğin akla geldiğini dile getiren Yıldırım, "Kocaeli alın teri demektir. Kocaeli iş demektir, ekmek demektir. Türkiye'nin kalkınma davasına en fazla omuz veren Kocaeli'nde çalışanlarımıza, esnafımıza, iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "AK kadınların çok büyük emeği var"

AK Parti'nin bugünlere gelişinde AK kadınların çok büyük emeği olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınlarımızı Türkiye'de siyasetin asli unsuru haline getiren bir hareketin mensuplarısınız. 15 yıllık AK Parti hükümetleri bu ülkeyi sizin desteklerinizle, sizin katkılarınızla millete hizmet aşkıyla yönetti. Ailemizi, maneviyatımızı, kültürümüzü, irfanımızı koruduğunuz için, genç nesillere taşıdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, yola çıktığı ilk günden itibaren kadınların emeğini, aklını, siyasete kattıkları zarafeti hep önemsedi. AK Parti'nin destansı mücadelesi ve başarısında gençlerimizin çok büyük emeği var."

Gençlere seslenen Yıldırım, "Siz bizim her şeyimizsiniz. Siz, Türkiye'nin bugünü, aydınlık geleceğisiniz. Sizleri çok seviyoruz ve size çok güveniyoruz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun." diye konuştu.

- "Böyle gençlik olursa, bu milletin sırtı yere gelmez"

AK Parti kongrelerinde, özellikle büyük kongrede Kocaeli gençliğinin her zaman muhteşem bir fark oluşturduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Böyle gençlik olursa, bu milletin sırtı yere gelmez. Bu ülkede ay yıldızlı bayrak inmez, ezanlar dinmez. Kocaeli'nin yiğit gençleri, Türkiye'nin geleceği için göreve hazır mısınız? Bizim siyasette muradımız, siz gençlerin geleceğe güvenle hazırlanmasıdır. Büyük zorluklar, büyük meşakkatler çekerek bugünlere geldik. Hamdolsun Ferhat aşkıyla çalıştık, milletimizin yüzünü güldürdük. İnanıyorum ki sizler, Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız.

Gençler; sizler siyasete gençlik kollarında başlayan liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidiyorsunuz. Seçilme yaşını 18'e düşüren, gençliğin sorununa, gençliğe sonuna kadar güvenen bir siyasi hareketin mensuplarısınız. Sizlerin emeğinin AK Parti için, ülke için ne kadar önemli olduğunu Cumhurbaşkanımız da ben de çok iyi biliyorum ve size sonuna kadar güveniyoruz gençler."

- "81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız"

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hep milletin sesi, istikametlerinin, milletin istikameti olduğunu ifade eden Yıldırım, gençlerin "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, şunları söyledi:

"Gençler şunu bilmenizi istiyorum; Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek, onların işine engel oluruz. Ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, eğer bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız."

Başbakan Binali Yıldırım, cinsel istismar suçu ve verilecek cezalarla ilgili gerekli çalışmaları başlattıklarını ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) getireceklerini bildirdi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada millete hizmet yolunda 15 yılı geride bıraktıklarını, yeni hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini aktaran Yıldırım, "Geride bıraktığımız süre içerisinde demokrasimiz, ekonomimiz, kalkınmamız ve ülke güvenliği için çalışan siz, bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"En başta şu anda sınır ötesinde ülkemizin güvenliği için, vatandaşımızın huzuru için terör temizliği yapan Zeytin Dalı Harekatı'ndaki tüm kahramanlarımıza Kocaeli'den selam gönderiyorum. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun." diyen Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesini sürdürmesi için çalışmalara hiç ara vermeden devam ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş için bütün çalışmaların bir bir yapıldığını dile getiren Yıldırım, salondaki gençlerin tezahüratları karşısında, "Maşallah biz ittifak kurmaya başladık ama Kocaeli daha geniş bir ittifakı şimdiden tamamlamış. Tebrik ediyorum. İşte örnek bir ittifak anlayışı, Kocaeli'den başladı." dedi.

Tezahüratların artarak sürmesi üzerine "Bu gençler bizi konuşturmayacak, anlaşıldı" ifadelerini kullanan Yıldırım, bir süre konuşmasına ara verdi ve "Terlemiştim zaten iyi oldu" diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum çalışmaları devam ederken diğer yandan da iş hayatını rahatlatacak, çalışanların yükünü azaltacak düzenlemelerinin TBMM'de görüşüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Bütün bu gelişmelerin ortasında Amerika, Rusya ve İran'la birlikte bölgedeki gelişmeleri yakın bir istişareyle sürdürüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden ve bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde Meclise getireceğiz." dedi.

Tezahüratlar üzerine partinin eski Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaosmanoğlu'na, "İsmail bunlar beni konuşturmayacak, ne yapalım?" diyen Yıldırım, Karaosmanoğlu için "Öyle bir gençlik yetiştirdi ki maşallah kabına sığmıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak 11. Kalkınma Programı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, "Aynı zamanda çiftçimize, hayvancılıkla meşgul olan vatandaşlarımızın teşvik paketini yürürlüğe koyduk. 23 Şubat itibariyle mazot ve yem ödemelerini başlattık. İhracatçılarla, iş adamlarıyla, DEİK yönetim kuruluyla bir araya geldik ve Türkiye'nin gelecek ihracat vizyonunu Ekonomi Bakanımızla beraber, iş adamlarımızla belirledik. Yani gençler, anlayacağınız Türkiye içeride ve dışarıda, ekonomide, tarımda kalkınmada her yerde çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin geleceği adına çok yönlü hedefleri, geniş kapsamlı dev projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Davamız, ideallerimiz bizi daha iyi çalışmaya, daha iyi, daha mükemmeli aramaya zorluyor. Çalıştıkça, hasbi adımlar attıkça mevlam da karşılığını veriyor. Ekonomide attığımız her adım, yaptığımız her yatırım, sanayicilerin, KOBİ'lerin güvenini, öz güvenini daha da artırıyor. Esnafımızla, çiftçimizle, öğretmenimizle kısacası 81 milyon insanımızla büyük bir başarı destanı yazıyoruz. Türkiye, dünyada tercih edilen yatırımcı ülke olmaya devam ediyor. 15 yıl içinde Türkiye doğrudan küresel yatırım miktarı 180 milyar dolara ulaştı. Ülkemizi, yatırımlar konusunda adeta bir merkeze dönüştürdük. Yaptığımız bütün bu çalışmalar, akıttığımız akıl teri ve alın teri hamdolsun meyvelerini veriyor, karşılığını buluyor. Ekonomide canlanma, ihracatta, istihdamda artış devam ediyor. 2018 yılı ihracatımız 2017'ye göre yüzde 16'nın üzerinde artarak 12 milyar 200 milyonu buldu. Son iki ay içerisinde son 12 ayda yaptığımız ihracat 160 milyar dolara yaklaştı."

Başbakan Binali Yıldırım, 16 yıl önce Türkiye'yi düze çıkarmak için büyük bir yolculuk başlattıklarını belirterek, "Sandıktan çıkan oylar kadar, vatandaşımızın rızasını kazanmaya, hayır duasını almaya da önem verdik. Böylelikle sadece oy peşinde olmadık, aynı zamanda gönüllere de hitap ettik" dedi.

Yıldırım, partisinin Kocaeli 6. Olağan İl Kongresinde, kente hükümet olarak 15 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını, ilde AK Parti iktidarı döneminde büyük projelerin hayata geçirildiğini, kalkınan, büyüyen Türkiye içerisinde Kocaeli'nin çok büyük katkısı olduğunu anlattı.

2002'de 1 milyar 200 milyon olan kentin ihracatının, 2017'de 8 milyar doların üzerine çıktığını, 2003-2017 arasında KOSGEB bünyesinde 7 binden fazla küçük işletmeye destek verdiklerini belirten Yıldırım, 2002'de Kocaeli'de 8 organize sanayi bölgesi varken, bugün bu sayının 13'e çıktığını ve 100 bin kişinin burada aş, iş sahibi olduğunu vurguladı.

Şimdi bunlara ilaveten 7 yeni organize sanayi bölgesi daha yapıldığını, bunların da tamamlanmasıyla 126 bin vatandaşın iş sahibi olacağına işaret eden Binali Yıldırım, Kocaeli'nin sadece üretmediğini, üretirken teknolojiyi de geliştirdiğini dile getirdi.

Kocaeli'de 4 teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu ve burada 3 bin 500 kişinin çalıştığını, 2 bin 600'dan fazla proje üretildiğini aktaran Başbakan Yıldırım, "Proje demişken, Kocaeli'nin en çok yüzümüzü ağartan, gurur kaynağımız çalışmalarıyla dikkat çeken Gebze Teknik Üniversitesi. Mezunları çok hızlı iş buluyor, 1992'de bir teknoloji enstitüsü olarak kurulan üniversite, 2014'te üniversite haline geldi. 20 sanayi bölgesi, 8 teknoloji geliştirme bölgesi, 97 Ar-Ge merkezinin ortasında adeta bir yıldız gibi parlıyor. 177 laboratuvarı, akıllı kampüsü olan üniversitemiz bir ilki daha başaracak. Nisan ayında sanayi ve teknoloji zirvesini bu üniversitemizde gerçekleştireceğiz. Sanayi-üniversite iş birliğinin en güzel örneği olan Gebze Teknik Üniversitesini, ilimizin sanayi kuruluşlarının örnek bir iş birliğinden dolayı kutluyor ve başarıların devamını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Damızlık projesi, ülkemizin gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje"

Yıldırım, Kocaeli'de, eğitime çok önem verdiklerini, son 15 yılda 9 bin 700 derslik yaptıklarını ve eğitimin hizmetine verdiklerini belirterek, "84 bin öğrencisiyle hayatına devam eden Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yeni birimler kuruluyor. 2002'de Kocaeli Üniversitesinde sadece 600 kişilik yurt vardı. Şimdi 15 bin öğrenci kapasitesinde yurdumuz var." diye konuştu.

Türkiye'nin geliştiğini, büyüdüğünü, eğitime, sağlığa büyük yatırımlar yaptıklarını, bu yolda çiftçinin, yetiştiricilerin her zaman en büyük destekçileri olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu anlamda küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için yeni bir proje başlattık. Damızlık Projesi, bu da ülkemizin gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje. Bununla da yetinmiyoruz, Ayrıca Kocaeli'yi, yeni bir Kandıra Çevreyolu ile Kandıra Bölünmüş Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlıyoruz. Böylece Kocaeli'nin içerisindeki trafik sıkışıklığı, bu yol bittiğinde tamamen ortadan kalkacak ve şehir içi trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. Ayrıca 50 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan Osmangazi Köprüsü'nü hizmete aldık ve artık Bursa, İzmir ve Ege bölgesine olan trafik Kocaeli'nin içerisinden geçmiyor ve böylece önemli bir rahatlama sağlıyor. Hizmetlerimiz tabii ki bunlarla sınırlı değil. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Darıca-Gebze- Çayırova OSB bölgelerine kadar metro inşaatına başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Ulaştırma Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanımız Derbent-İzmir-Körfez arası için bir etüt proje çalışmalarını başlatacak. Daha sonra inşallah önümüzdeki yıllarda da bu bölüm için gerekli adımlar atılmış olacak."

- "Biz yorulmayız, çünkü gücümüzü milletten alıyoruz"

Gençlere "Yorulduk mu?" diye soran Yıldırım, "Sesiniz durdu da bir anda merak ettim. Biz yorulmayız, çünkü gücümüzü milletten alıyoruz. Gençler 2019'a hazır mı? Kocaeli'de yeni bir destan yazmaya var mısınız? Maşallah... Size de bu yakışır. İnşallah 2019'a daha güçlü, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, kongrenin hayırlı olmasını diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar bu davaya hizmet eden ve bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 16 yıl önce sizlerle beraber Türkiyeyi düze çıkarmak için büyük bir yolculuk başlattık. Bu yolda sadece Rabbimize güvendik, milletimizden destek aldık. Sandıktan çıkan oylar kadar, vatandaşımızın rızasını kazanmaya, hayır duasını almaya da önem verdik. Böylelikle sadece oy peşinde olmadık, aynı zamanda gönüllere de hitap ettik. İçeride ve dışarıda pek çok engel çıkarmaya çalışanlar oldu, tuzaklar kuruldu, 15 Temmuz darbe girişimi oldu asla eğilmedik, diz çökmedik, alçakları dize getirdik. İnsanı yaşatmayı devleti yaşatmak bilinci kabul ettik. Şehirlerden ilçelere, mahallelerden köylere kadar, yurdun her köşesine ulaştık, her köşesine hizmet getirdik. Kime oy verdiğine değil, vatandaşın ihtiyacına bakarak, yardımına gittik. Bugün her bir vatandaşımız bu ülkede başımızın tacıdır. Yetmedi, imkanlarımızı mağdurlara, mazlumlara kucak açarak seferber ettik. Kim dardaysa, kim zordaysa yanında olduk. Artık ecdat mirasına sahip çıkan bir Türkiye var. 16 yıl boyunca AK Parti bir başarı öyküsüdür. Bu Türkiye'nin hikayesidir. Milletle bütünleşen AK Parti'nin hikayesidir. Bu şimdiden tarihe geçen büyük lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesidir. Delegelerimizden milletvekillerimize, sandık kollarımızdan müşahitlerimize, gençlik kollarımızdan kadınlarımıza kadar bütün teşkilatın başarı hikayesidir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasına öncülük eden, üreten şehir Kocaeli'nin başarı hikayesidir. İşte bu yüzden Kocaeli'ye her geldiğimde daha güçlü, daha müreffeh, yüzünü geleceğe çevirmiş, umut dolu bir Türkiye görüyorum. Bu şehirden daima heyecan tazeleyerek, ilham alarak dönüyorum. Bu ülkeye kattıkları için sağ ol var ol Kocaeli."

- Kongreden notlar

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını sürdürdüğü esnada salonda bulunan gençler, asker kamuflajı giyerek Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren sloganlar attı.

Bu sırada kendisine verilen kamuflajı giyerek konuşmasını sürdüren Başbakan Yıldırım da program sonunda gençlerin olduğu bölüme gelerek bir süre sloganlara eşlik etti.

Programa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda davetli katıldı.