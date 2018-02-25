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Terör hedefleri Fırtına obüsleriyle vuruluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınıra konuşlandırılan Fırtına obüsleri, Afrin'deki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınıra konuşlandırılan Fırtına obüsleri, Afrin'deki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. gününde Afrin'in kuzeybatısında yer alan Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri terör örgütü PKK/PYD'den temizlendi. Raco bölgesinde tespit edilen terör hedefleri ise sınırdaki Fırtına obüsleriyle ateş altına alınarak imha ediliyor.
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