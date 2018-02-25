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Havalandırma borusuna düşen çocuk ölümden döndü

Çatı katında mangal yaparken havalandırma boşluğuna düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
25 Şubat 2018 15:46
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Havalandırma borusuna düşen çocuk ölümden döndü

Antalya'da bir apartmanın çatısında mangal yapan 14 yaşındaki çocuk, binanın havalandırma boşluğuna düşerek ikinci katta asılı kaldı. Su boruları sayesinde beton zemine çakılmaktan kurtulan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2463. Sokak'ta meydana geldi. 3 arkadaşıyla apartmanın çatısında mangal yapan 14 yaşındaki Berkay Y., bitişiklerindeki apartmana geçmek istedi. Üstü beton ile kapalı olan havalandırma boşluğuna bastığında çocuk, 4 katlı binanın çatı katından binanın ikinci katına kadar düştü. Talihsiz çocuk havalandırma boşluğunda bulunan su ve günısı borularına ayağının takılması sayesinde beton zemine çakılmaktan kurtuldu. Arkadaşları ve gürültüyü duyan bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Burkay Y.'yi havalandırma boşluğundan çıkarttı. İlk belirlemelere göre kafasında ve ayağında kırık olduğu belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürültüyle evden çıktığını dile getiren bina sakinlerinden Nihal Güler, "Üst komşunun günısısında problem olduğunu düşünerek çatıya çıktık. 3 arkadaş binanın çatısında mangal yapmışlar. Mangal sonrasında burada ne olduğunu bilmiyoruz ama baktığımızda çocuğu binanın ikinci katında havalandırma boşluğunda gördük. Çığlık çığlığaydı ve 'Her tarafım ağrıyor, beni kurtarın, yardım edin' diyordu. Çok korktuk ve hemen itfaiyeye haber verdik. Çocuk beton zemine düşmemiş, çünkü havalandırma boşluğunda bulunan borulara ayağı takılmış ve orada asılı kalmış. O esnada da günısı borusuna tutunmuş. Biz de buradan ona 'sakın boruyu bırakma' diye yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Havalandırma boşluğunda beton kaplamanın olduğunu söyleyen Güler, "Muhtemelen çürümüş, onun yarısıyla beraber düşmüş aşağıya. Nasıl kırıldı, nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Betonun yarısı aşağıda, kafasından aldığı darbe büyük ihtimalle düşen betonun etkisiyle olsa gerek" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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