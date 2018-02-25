CarrefourSA, 52 yeni mağaza açacak

Perakende sektöründe hızla büyüyen CarrefourSA, 2018 yılında 170 milyon TL'lik yatırımla 52 mağaza açmayı planlıyor. Mevcut mağazalarını da genişletmeyi hedefleyen şirket, yeni açacağı mağazalarla ağ oluşturmayı hedefliyor.

Sabancı Holding ve CarrefourSA iştiraki CarrefourSA'nın 2017 yılı Değerlendirme Toplantısı, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla dün Grand Hyatt Istanbul'da yapıldı. Toplantıda CarrefourSA'nın bu yıla ilişkin 170 milyon TL'lik yatırımı dikkat çekti.

Toplam 625 marketi bulunuyor

Türkiye'nin 55 şehrinde 33'ü hiper, 372'si süper, 196'sı mini ve 24'ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ve 516 bin metrekare satış alanı ile tüketicilerine ulaştıklarını belirten Ergin, geçtiğimiz yıl hiper, süper ve gurme market formatlarını yenileyip Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri markası olan Gima'ya yeniden hayat verdiklerini söyledi. Hakan Ergin, şöyle konuştu: "CarrefourSA tarihinde bir ilk yaşadık; İstinye'deki hipermarketimizi yeniledik, Adana'daki hipermarketimizin yerini değiştirip konseptini yeniledik, Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova'da sıfırdan hipermarket yatırımı yaptık. Böylelikle toplam 42,5 milyon TL yatırımla ilk kez bir yılda beş hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Market yatırımlarımıza, dijitalleşme adımlarını entegre ettik; artık market içindeki tüm ürün ve kampanya iletişimlerini dijital ekranlardan yapıyor, ürünlerimizin fiyatlarını anı anına elektronik etiketlerle reyonlarımıza yansıtıyoruz. Hızlı kasaları yaygınlaştırdık, Mavi Hat uygulamasını devreye aldık. İşitme engeli olan ya da ağır işitenler için indüksiyon işitme sistemi sağlamaya ve yaşlılar için akülü araçlarla alışveriş ya da kişisel asistan hizmeti vermeye başladık. Akıllı robotlarla tüketicilerimizi aradıkları ürünlere yönlendirirken müşteri merkezine görüntülü olarak online erişim sağladık. Yenilediğimiz hipermarketlerimizde alışveriş sonrasında satın aldığınız ürünleri, belirteceğiniz adreslere teslim etmeye başladık."

Büyük boy ambalaja kayma var

Hakan Ergin, mağazalarına gelen müşterilerin artık büyük boy ambalaja yöneldiklerini belirtti. Düşük gelirlilerin de küçük ambalajlara ve açık bakliyata gittiğini ifade eden Ergin, müşterilerin alışveriş yaptığını fakat sepetin büyümediğini aktardı. Zetinyağından ayçiçek yağına kayışın devam ettiğine vurgu yapan Ergin, "Marketlerimize en fazla indirimli giren ürün grubu süt ürünleri. Müşterilere avantaj sağladığı için fiyatları düşürüyoruz. Süt ürünleri alanı rekabetin çok yaşandığı alan olarak dikkat çekiyor" dedi.

250 bin ürünü satışa sundu

Yerli üretime destek verdiklerini söyleyen Hakan Ergin, Bu çerçevede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir iş birliği gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2017'de bu alandan 250 bin ürünü mağazalarında satışa sunduklarını aktaran Ergin, "Bursa, Antalya, Mersin ve Adana'da Yerli Tohum - Taze Mahsul" projesiyle Bursa, Antalya, Mersin ve Adana'da çalıştığımız 2 bin sözleşmeli üreticiye yerli tohum vererek 5 bin ton ürünün hasadını gerçekleştirdik, bu ürünleri kurduğumuz paketleme tesislerinden soğuk zincir çerçevesinde tüketicilerimize ulaştırarak yüzde 20 indirim sunar hale geldik. Projenin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini Birlik markası altında marketlerimizden satmaya başladık. Taze gıda konusundaki çalışmalarımızın bir sonraki durağı narenciye ürünleri oldu. 10 milyon TL yatırımla Adana'da 4 bin 200 dönüm alana sahip bahçelerdeki portakal, mandarin, greyfurt (altıntop) ve limon olmak üzere toplam 220 bin ağaçtan 21 farklı çeşit ürünü toplayıp reyonlarımıza getirdik" diye konuştu. Tarım kredi kooperatifleriyle yeni bir anlaşma imzaladıklarını kaydeden Ergin bu anlaşmayla kooperatifin Eskişehir tesisinde çiftçinin getirdiği peynir türevi ürünlerinin sadece kendi mağazalarında satılacağı bilgisini verdi. Ayrıca bu yıl mağazalarında tekstil bölümüne ağırlık vereceklerini anlatan Ergin, nisanda iç çamaşır ve çorap ürünlerinin testten geçeceğini bildirdi.

"Gima'ya yatırım sürecek"

Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri olan Gima'yı 2017 yılında tekrar Ankara'da açtıklarını söyleyen Hakan Ergin, şu anda Gima market sayısının 5 olduğunu belirtti. "Alışverişin Hesaplısı" söylemiyle Gima'ya yeniden hayat verdiklerini aktaran Ergin, hala deneme aşamasında olan bir format olmasına karşın geçtiğimiz yıl beş yeni Gima marketini Ankaralılarla buluşturduklarını ve Gima'ya yatırıma devam edeceklerini belirtti.

"Yerli üretime yatırım yaptık"

"Geçtiğimiz yıl market yatırımları ve dijitalleşmenin yanı sıra tüketicilerimize taze gıdada bol ve çeşitli ürünü uygun fiyata sunabilmek adına fark yaratan projelerle yerli üretime yatırım yaptık" diyen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, et ve balık ürünlerinden taze gıda ve bakliyata kadar bir dizi iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ergin, gıdada fiyatları indirebilmenin yolu, atık oranını düşürmekten geçitiğini yatırımlarıyla ürünün üretiminden reyona gelmesine kadar olan sürecin her adımını izleyerek tüketicilerine uygun fiyata bol ürün sunmaya başladıklarını belirtti.

Kasap ve balık reyonlarındaki yeniliklere de değinen Hakan Ergin; "Ülke olarak balık tüketimimizi artırmak için hem 4 milyon TL yatırımla Tuzla'da Su Ürünleri Platformu kurduk hem de dünyanın en lezzetli balığı ödülünü alan Sürsan Balıkları ile iş birliği gerçekleştirdik. Böylelikle tüketicilerimize sezonda 70 - 80 ve sezon dışında da 40 - 45 farklı balık çeşidi sunmaya başladık. Kasap reyonlarımızdaki etler için yerli üreticilerimize destek veriyoruz. Kaynağı belli olan etler, helal kesim yöntemiyle veteriner kontrolünde kesilip ayrıştırıldıktan sonra reyonlarımızdan tüketicilerle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.