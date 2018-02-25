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Gazi olduğu sırada, duvardaki çerçeveli fotoğrafı düşmüş

Kilis'nin sınır hattındaki Süngütepe köyündeki Şehit Mehmet Yaylacı Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda arkadaşı şehit olan, kendisi de yaralanan Uzman Onbaşı Bilal Kayar, memleketi Adapazarı'nda istirahat ediyor. Kayar'ın annesi İlknur Kayar, saldırının yapıldığı sıralarda oğlunun duvardaki fotoğrafının yere düşüp, çerçevesinin parçalandığını belirterek, "Dedim ki 'Oğluma bir şey' oldu, öğrendik ki yaralanmış" dedi.
25 Şubat 2018 16:04
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Gazi olduğu sırada, duvardaki çerçeveli fotoğrafı düşmüş

Kilis'in Süngütepe köyündeki Şehit Mehmet Yaylacı Karakolu'nda görev yapan Uzman Onbaşı Bilal Kayar, 3 Şubat tarihinde sınırın Suriye tarafından teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda yaralandı, arkadaşı ise şehit oldu. Bilal Kayar, 3 gün Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Adapazarı'ndaki evine gönderildi. Evinde istirahat eden Bilal Kayar, önümüzdeki hafta birliğine katılacak.

Suriye sınırından karakollarına 2 kez roketatarlı saldırı düzenlendiğini ifade eden uzman onbaşı Bilal Kayar, "TSK'nın yaptığı yaşam kulesine birincisinde tanksavar roketi geldi, zayiat vermedik, burnumuz bile kanamadı o gün. İkinci roket gelişinde çok sevdiğim arkadaşım Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu" dedi.

Türk Bayrağı'nın o topraklarda dalgalanacağını söyleyen Bilal Kayar, "Oraya gireceğiz, ama gireceğiz, ama öleceğiz. Biz ÖSO'larla birlikte savaşacağız, bizim adımız o topraklarda geçecek. Türk Bayrağı o topraklarda dalgalanacak. İçeriye girmediğimiz anda bu sefer şehitlerimizin kemikleri sızlar, bu da bize yakışmaz. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak" diye konuştu.

5 çocuk annesi İlknur Kayar saldırının yapıldığı saatlerde evde duvarda asılı olan oğlunun fotoğrafının yere düştüğünü, çerçevenin parçalandığını belirterek, "O gün içimde bir acı, sıkıntı vardı. Yanında arkadaşı şehit olmuş. Çok üzüldüm. 3 gün önce böyle rüyalar gördüm, bana bir gül getiriyor rüyamda, 'al anne diyor, bu gülleri koy vazoya, sakın bu güller hiç solmayacak' diyor. Ben de koydum o gülleri, bir hafta durdu, ama solmadı rüyamda. Ondan sonra bu acı olayı duyduk. Kendisi söyledi bize, arkadaşım yaralandı, ben de yanında duruyorum dedi, şehit olduğunu bile söylemedi arkadaşının. Ondan sonra biz onunla görüntülü konuştuk ayağını gösterdi, yaralandığını söylemedi. Olayın olduğu saatlerde yerleri süpürüyordum, çerçeve duvardaydı. Bu olay olduğunda saat 14.15'ti, ondan sonra bu fotoğraf sallandı yere düştü, çerçevesi tuzla buz oldu. Ondan sonra dedim ki çocuğuma bir şey oldu, içimde bir sıkıntı var dedim. Çok gururluyum böyle bir evlat yetiştirdim, duyguluyum, yanındaki arkadaşına çok üzüldüm. Rabbim bana bağışlamış bana göndermiş. Oradaki askerlerimizi rabbim korusun, gurur duyuyoruz, evlatlarımız savaşıyor. Bayrağı almış eline geliyor, ne mutlu bize" dedi.

Oğlunun tekrar göreve gideceği için gururlu olduğunu söyleyen Seyfettin Kayar ise şöyle konuştu:

"Kendini toparladı, vatana, göreve tekrar gideceğim diyor. Ben bir baba olarak gurur duyuyorum, bu vatan bizim, hepimizin. Biz aile olarak bırakın bir karışı, bir damla toprak için ailemizi feda etmeye hazırız, vatan bizim vatanımız. Her zaman, ben dahi hazırım. Bana da deseler, ben de giderim onunla. Bu devlet, bu halk olduğu müddetçe bizim topraklarımıza kimse yan gözle bakamaz."

Doğan Haber Ajansı
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