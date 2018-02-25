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Şehit aileleri ve yakınlarına faizsiz konut imkanı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, şehit aileleri ve gaziler için yaptırılan Mavikent Konutları'nı gezerek, inşaat hakkında bilgi aldı.
25 Şubat 2018 16:08
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Şehit aileleri ve yakınlarına faizsiz konut imkanı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, şehit aileleri ve gaziler için yaptırılan Mavikent Konutları'nı gezerek, inşaat hakkında bilgi aldı.

Yapımına yaklaşık bir yıl önce başlanan inşaat alanındaki örnek daireleri gezen Turan, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini istedi.

Ergün Turan, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in, TOKİ'nin en çok iş yaptığı şehirlerden biri olduğunu belirterek, yaklaşık 21 bin konut yaptıklarını söyledi.

Kentteki Kuzey Şehir'in Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğuna değinen Turan, şehit aileleri ve gaziler için yaptıkları Mavikent Konutları'nın da çok özel olduğuna dikkati çekti.

"Kendimiz oturacakmışız gibi özendik"

Projeyi Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiklerini aktaran Ergün Turan, şunları kaydetti:

"Gaziantep genelinde yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınları için yapılmış bir konut projesi. Çok özel ve yakından takip ediyoruz. Buradaki bloklar diğer yapılara göre daha az katlı. Sosyal alanları da olan bir proje. Kendimiz oturacakmışız gibi özen gösterdik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje üretmek başka, onları doğru düzgün hayata geçirmek başkadır. İnşallah bu yaz teslim edeceğiz. 643 hane var. Bunların hepsi şehit aileleri, gaziler ve ailelerine verilecek. Çok uygun koşullarda alınıyor. Diyelim ki konut hakkını eşi kullanmış, annesi babası kullanmamış, onları da çok cazip koşullarla konut sahibi yapıyoruz. Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Diğer vilayetlerde de şehit ve gazilerimize konut veriyoruz. Ama burası sadece şehit ve gazi aileleri için yapılmış önemli bir proje."

Şehit aileleri ve yakınlarının devlete emanet olduğunu, kurumsal olarak da bu emanete sahip çıktıklarını belirten Turan, "Konutların taksitleri 240 ay sürecek. Çok büyük kolaylıklar sağlandı. Ama onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devletimiz de onlar için gereken her desteği sağlıyor. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Konutları ilk defa alanlara sıfır faiz, diğerlerine de en düşük endekste veriyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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