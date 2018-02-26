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Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Türk Eğitim Sendikası, bugün yapılan olağan genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.
Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen, bugün yapılan 6. Olağan Genel Kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.
Mevcut başkan İsmail Koncuk, Cuma günü yaptığı açıklamada, aday olmayacağını belirtmişti.
Olağan Genel Kurulda, MHP Genel merkezinin de talebi doğrultusunda, hali hazırda Teşkilatlanma Genel Sekreterliği görevini yürüten Talip Geylan başkan oldu.
Türk Eğitim-Sen Yeni Genel Merkez Yönetimi;
Talip Geylan; Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Seyit Ali Kaplan; Genel Başkan Yardımcısı
Cengiz Kocakaplan; Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Yaşar Şahindoğan; Genel Başkan Yardımcısı
Musa Akkaş;Genel Başkan Yardımcısı
Fuat Yiğit; Genel Başkan Yardımcısı (İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı)
Selahattin Dolğun; Genel Başkan Yardımcısı (Adana 1 Nolu Şube Başkanı)
Talip Geylan kimdir?
1972 yılında Çorum-Osmancık'ta doğdu. Temmuz 1993 döneminde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1997 yılında Ankara'da Felsefe Öğretmeni olarak göreve başladı. 1998-1999 yıllarında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Ders Kitapları İnceleme Komisyonu'nda görev yaptı.
1992-1999 yılları arasında değişik sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev aldı.
05-12-1999 tarihinde Genel Basın ve Sosyal İlişkiler Sekreteri olarak sendikada görev aldı. 09-10 Mart 2002 tarihinde yapılan 1. Merkez Genel Kurulunda Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri olarak seçildi. 2. ve 3. Olağan Genel Kurulda da bu görevine yeniden seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulu'nda "Genel Teşkilatlandırma Sekreteri " görevine seçildi. 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda ve 1-2 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda da bu görevine yeniden seçildi.
Geylan evli ve 3 çocuk babasıdır.
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