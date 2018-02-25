1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü kök hücre doktoruna hapis cezası şoku

Ünlü kök hücre ve eklem tedavisi uzmanı Doktor Yüksel Büküşoğlu, ayrılmak isteyen psikolog sevgilisinin arabasına zarar vermekten 8.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
25 Şubat 2018 16:12
Yazdır
Ünlü kök hücre doktoruna hapis cezası şoku

Olay, 19 Mart'ta yaşandı. Doktor Yüksel Büküşoğlu, psikolog sevgilisi Kübra A. (31)ile tartıştı.

İddiaya göre aynı klinikte çalışan Kübra A., Büküşoğlu'yla ilişkisini bitirmek istedi. Yine iddiaya göre bu ayrılığı kabul edemeyen Büküşoğlu, genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi.

Sabah'ın haberine göre; Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı. Genç kadının şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda doktor Büküşoğlu hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret iddiasıyla 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah
Bu haber 2,018 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkasının yerine sınava giren 27 kişiye gözaltı
25 Şubat 2018 21:08		 Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümüyle ilişkin takipsizlik kararı
24 Şubat 2018 23:03
Ankara'da 19 eski harbiyeli öğrenci gözaltına alındı
24 Şubat 2018 22:00		 Vali yardımcısının eşine kafa atan şahıs serbest bırakıldı
24 Şubat 2018 19:47
Doktorun darp edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
24 Şubat 2018 17:02		 1 milyon lira kefaletle tahliye edildi
24 Şubat 2018 15:47
İmamın bisikletini çalarken suçüstü yakalandı
24 Şubat 2018 15:23		 Lise öğrencisine cinsel istismar iddiası
22 Şubat 2018 22:03
Üniversitede çifte taciz skandalı
22 Şubat 2018 21:58		 Otelde stajda başladı, hayatı kabusa döndü
22 Şubat 2018 21:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
etme 1
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 1
evlilik hazırlığı yapan genç kızlara tavsiyeler 2
kış olimpiyatları 1
kendi kendine konuşmak 1
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
aykut kocaman 3
nece 1
otogar 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam