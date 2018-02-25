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Maliye'de, 5 personele etik soruşturması açıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 5 bakanlık personeline etik soruşturması yapıldığını açıkladı
25 Şubat 2018 16:23
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Maliye'de, 5 personele etik soruşturması açıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir soru önergesine verdiği cevapta, bugüne kadar 11 personel hakkında etik ihlali başvurusu yapıldığını, bu personelden 5'ine ise disiplin soruşturması açıldığını belirtti. Ancak Bakan Ağbal'ın cevabında, disiplin soruşturması konuları ile ceza verilip verilmediği gibi konulara yer verilmedi.

İŞTE BAKAN AĞBAL'IN CEVABI

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 29295198-610-..3/6 V lŞ.lWZ0l8
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/21417)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ilgi: 04/01/2018 tarihli ve 209631 sayılı yazınız.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/21417 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda yer almaktadır.

1- 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2005 yılından 2017 yılına kadar Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin ihlal edilmesiyle ilgili olarak Bakanlığımız ile söz konusu kuruluşlarımıza 11 personel hakkında 13 başvuru yapılmıştır.

2- Başvurulara ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 5 personel hakkında disiplin soruşturması açılmıştır.

3- 2005-2017 yılları arasında Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle re'sen açılan disiplin soruşturması bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.
Naci AGBAL
Maliye Bakanı
Memurlar.Net - Özel

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