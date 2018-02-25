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Fethi Sekin'in babası: 6 evladım var, vatana kurban olsun
Fethi Sekin'in babası: "6 evladım var, ben dahil hepsi vatana kurban olsun"
Şehit polis Fethi Sekin'in babası, "Ben de göreve hazırım, gerekirse şehit olurum" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı kongre için Bursa'ya gelen kahraman polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Bizim duamız Mehmetçikler için. Evlatsız yaşanır, vatansız yaşanmaz. Gönlümüz ve dualarımız Mehmetçikle. Beni götürseler ben de giderim. Ben her zaman göreve hazırım. Ben bir evladımı vatana kurban verdim. 6 evladım daha var. Ben de dahil vatana kurban olsun" şeklinde konuştu.
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