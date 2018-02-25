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Hakkari'de sağlık personeline 'terör' semineri
Hakkari Emniyet Müdürlüğünce "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında sağlık personeline seminer verildi
Hakkari'de görev yapan sağlık personeline "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında, "terör" konulu seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince 4 oturum halinde düzenlenen seminerlere, kentteki bin 200 sağlık personeli katıldı.
Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde Terörle Mücadele Şube Müdürü Yakup Akı, sinevizyon eşliğinde, "terörizm", "terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri", "terör saldırılarının hedefleri, eylem tarzları ve hazırlıkları", "terör örgütü mensupları ve saldırılarının belirtileri" ile "terör saldırılarını önleme yöntemleri" konularında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü faaliyetlerinin anlatıldığı seminerde, "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın önemi de vurgulandı.
Akı, seminere katılan sağlık personeline teşekkür etti.
Katılımcılara, üzerinde "Biz Hakkariyiz Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim" yazılı not defterleri hediye edildi.
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