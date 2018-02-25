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Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin çalışma başlatıldı
Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müslüm hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli olarak kasten adam öldürmek", "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Müslüm hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yakalama emri kapsamında da kırmızı bülten talep edildiği bilgisine yer verildi.
Müslüm'ün, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, gerekli temasların sağlanması üzerine Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.
Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'ye iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca geçici tutuklama kararının ardından Müslüm hakkında bu ülkeye iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.
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