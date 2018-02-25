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Eskişehir'de bir eski yüzbaşı gözaltına alındı
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı E.B.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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