2001'den bu yana 60 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal bugüne kadar 60 milyar dolarlık bir özelleştirmenin yapıldığını açıkladı. Açıklamada 2001'den bu yana özelleştirme işlemleri için harcanan paranın ise 24 milyar dolar olduğu belirtildi.

Ağbal, TBMM'ye gönderdiği açıklamada "01.01.2001 - 31.01.2018 tarihleri arasındaki dönemde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 121 kuruluşta bulunan kamu payları ile 11 liman, 90 elektrik santrali, 41 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 4.085 taşınmaz, 37 maden sahası, 4 gemi, 6.808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri özelleştirilmiştir. Söz konusu dönemde özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 60,3 milyar ABD Dolarıdır. " dedi.

Özelleştirme işlemleri yürütülen varlıklara ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi:

"İdare portföyünde yer alan; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin %100,00 oranındaki hissesi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin %51,00 oranındaki hissesi, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin %56,09 oranındaki hissesi, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin %100,00 hissesi, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %28,20 oranındaki hissesi, Sümer Holding A.Ş.'nin %100,00 oranındaki hissesi, EÜAŞ'a ait muhtelif elektrik üretim santralleri ve kamuya ait taşınmazların özelleştirme işlemleri İdare tarafından yürütülmektedir.,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanlarına ilişkin sıralanmış olan gider kalemlerine toplam 24,2 milyar ABD Doları harcanmış, kanunen yapılması zorunlu bu harcamalardan sonra kalan 45,1 milyar ABD Doları da nakit fazlası olarak Hazine Müsteşarlığına aktarılmıştır. Aktarılan bu tutarların bütçe içindeki oranları ilgili yıl bütçe istatistikleri içinde yer almaktadır."