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Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve yağış
Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye yükselirken, yağışlar sonucu bir park sular altında kaldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye yükseldi, yağışlar sonucu bir park sular altında kaldı.
Bölgede sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar avlanmak için denize açılamadı.
Dalga boyunun 5 metreye kadar yükseldiği bölgede, yağış nedeniyle kale mevkisinde bulunan "15 Temmuz Şehitler Parkı" sular altında kaldı.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinde yerini yağışa bırakacağını bildirdi.
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