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Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Deniz seviyesinde sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynamak için özel araçlarıyla Dumanlı'ya akın etti. Vatandaşlar bol bol selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.
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