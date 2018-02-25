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Trenin çarptığı elektrikli bisikletli genç yaşamını yitirdi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, trenin çarptığı elektrikli bisikletli genç yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, trenin çarptığı elektrikli bisikletli genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren Alp Sekizler'e (20), Balıkesir-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Sekizler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alp Sekizler'in askere gitmeye hazırlandığı ve kısa süre önce de arkadaşlarına veda programı düzenlendiği öğrenildi.
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