BM'nin kararı, Afrin harekatını etkileyecek mi?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "BM Güvenlik Konseyinin almış olduğu karara baktığımız zaman bu karar, terör örgütleriyle mücadeleyi karar kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir." dedi.

Bozdağ, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilerin, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyinin Doğu Guta'ya ilişkin kararını nasıl değerlendirdiği, kararın Zeytin Dalı Harekatı'nı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu harekatın amacı, terör örgütleri, teröristler ve bunlara ait her türlü araç, gereç, mühimmat ve benzeri sığınakların imha edilmesi. Bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması. Bölgede yeniden huzur, barış, istikrar ve güven ortamının tesis edilerek, bölge halkının terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılması. Hem ülkemizin sınırlarının güvenliğinin sağlanması hem de sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin bu harekatı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yaptığını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"BM Güvenlik Konseyinin almış olduğu karara baktığımız zaman bu karar, terör örgütleriyle mücadeleyi karar kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü biz bölgede sadece PKK ile KCK ile PYD, YPG terör örgütleriyle değil, aynı zamanda bunlarla beraber DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı da söz konusu değildir. O nedenle harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir."