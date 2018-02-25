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Afrin Harekatı'nda meskun mahal hazırlığı!
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda, TSK meskun mahal için hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda, uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri gönderildi
TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda, TSK ve ÖSO unsurları şehir merkezine yaklaşıyor. Harekatın birinci aşaması, askerlerin hilal şeklindeki birleşmeleri ile tamamlandı. Sınır hattı teröristlerden arındırılmış oldu.
Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Harekatın şiddetli çatışmalara sahne olacağı belirtilen meskun mahal safhası için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye uzaktan kontrol edilebilen 43 adet iş makinesi gönderildi.
Gönderilen araçlar, güvenlik güçlerinin ülke sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullanılıyor.
MESKUN MAHAL NEDİR?
Meskun mahal, yerleşim merkezi, yerleşim yeri anlamına geliyor. Afrin'in şehir merkezi de bu anlamda meskun mahal olarak nitelendiriliyor.
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