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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sona erdi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yapıldı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yapıldı.
2018 TUS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlendi.
Sınavın "Temel Tıp Bilimleri Testi" saat 10.15'te, "Klinik Tıp Bilimleri Testi" ise saat 14.45'te başladı. Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak.
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