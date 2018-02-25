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'Ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın. En iyisini yapmak için çaba gösterin. En iyisini bilin, en iyisini yapın. Kendinizi iyi geliştirin. Çevrenizdeki insanlarla çok iyi diyaloğa girin. Yaşlılara, yoksullara saygı duyun, destek verin. Topluma ve çevrenize örnek olun. Çok önemli çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz.
25 Şubat 2018 17:22
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'Ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

Bak, partisinin Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetin her kademesinde görev yaparak bugünlere geldiğini anlatan Bak, "Siyasette usta. Birileri gibi manşetlerle, kasetlerle gelmedi. Milletle birebir çalışarak geldi. O yüzden bazıları diyor ki 'Biz şuyuz, buyuz.' Çırağı bile olamazsınız, usta çünkü büyük usta." diye konuştu.

- "En iyisini yapın"

AK Parti için gençlik kollarının çok önemli olduğunu anlatan Bak, kendisinin de gençlik kollarından bugünlere geldiğini, geçmişte bayrak astığını, afiş dağıttığını anlattı. Bak, salondaki gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın. En iyisini yapmak için çaba gösterin. En iyisini bilin, en iyisini yapın. Kendinizi iyi geliştirin. Çevrenizdeki insanlarla çok iyi diyaloğa girin. Yaşlılara, yoksullara saygı duyun, destek verin. Topluma ve çevrenize örnek olun. Çok önemli çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli konumuz, uyuşturucu ile bağımlılıkla mücadele; internet bağımlılığı olsun, içki olsun, uyuşturucu olsun. Toplumumuzun genleriyle uğraşılmasına, etki edilmesine müsaade etmememiz lazım. O yüzden çevrenizdeki gençleri kucaklayın, onları yönlendirin, şefkat elinizi uzatın. İnternet sizin esiriniz olsun, siz onu kullanın. İstediğiniz gibi yönlendirin ama siz onun esiri olmayın. Siz onun kölesi olmayın. Asla beynimizi kiraya vermeyelim. Birilerinin sizi kullanmasına izin vermeyin. Sorgulayın, sorun, araştırın. Bunlar çok önemli."

-"Böyle bir ordu nerede var?"

Afrin'e yönelik harekatta hedeflerinin sınırlardaki yuvalanmış terör örgütlerini yok etmek olduğunu vurgulayan Bak, Birleşmiş Milletlerin (BM) 51. maddesine göre Türkiye'nin bu sınırları koruma hakkı bulunduğuna işaret etti.

Bak, operasyonun başarıyla yürüdüğünü ve adım adım ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Orada o teröristleri ortadan kaldırmak için operasyon devam ediyor. Şahit oldunuz, Cumhurbaşkanımız da söyledi, ordumuz cuma namazı kılıyor Afrin'e yakın bir köyde. Tabloya bakın, böyle bir ordu nerede var? İmanlı, vatanını seven böyle bir ordu nerede var? O Mehmetçiklerimizle, aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz. Özel harekatçıları Afrin'e operasyona götürmek için soruyorlar; 'Gönüllü kim, gönüllü olmak isteyen var mı?' diye. Hepsi gönüllü hepsi. Ne yapıyorlar? Kura çekiyorlar. Böyle bir millet, böyle bir asker, polis, hangi ülkede var? Böyle bir orduya kim sahip?"

15 Temmuz darbe girişiminde içlerinde hainlerin ortaya çıktığını ve temizlendiğini söyleyen Bak, milletin de meydanlara çıktığını ve tanklara ''dur'' dediğini anımsattı.

O sıralar kendisinin NATO Parlamenterler Asamblesi Dış İlişkiler Komisyonunda delegasyon başkanı olduğunu hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişiminden 15-20 gün sonra ABD'de bir toplantıdaydık. Orada şunu söylediler ABD'li yetkililer ve NATO üyesi milletvekilleri; 'Türk ordusu artık güçsüz çünkü 250 generali içeri attınız.' Ben de delegasyon başkanı olarak söz aldım, 'Hayır yanılıyorsunuz, çünkü Türk ordusu şimdi daha çok güçlü. İçindeki hainleri, işbirlikçileri temizledi. Onun yerine komutanlık yapacak albaylarımız, yarbaylarımız, yüzbaşılarımız var. Bu söylediklerimden 15 gün sonra Fırat Kalkanı Operasyonu başladı. 180 gün sürdü ve orada bir temizlik yapıldı, 110 binden fazla Suriyeli gitti oraya yerleşti. Konuşmamdan 1,5-2 ay sonra aynı kişilerle yine toplantıdayız. Dediler ki; 'Ya Osman Bey, haklı çıktın.' Ordu o haliyle Fırat Kalkanı Operasyonu yaptı. Bu, yürekte, imanda yaşıyor. Aslan parçası olmak lazım."

- "Aslan gibi yürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün mücadelesinde hep haktan, doğrudan yana yer aldığını anlatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplantılara gidiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız, şöyle bir yürüyor, aslan parçası gibi, aslan gibi yürüyor, dimdik duruyor. Öyle değil mi? İnsan gurur duyuyor arkasında, yanında yürürken. Gerçekten öyle. Hep söylüyoruz ya, 'Dik dur eğilme' diye. Gerçekten öyle. Bütün mücadelesinde hep haktan, doğrudan yana yer almıştır ve her seferinde de millet dürüst olduğu için, dik durduğu için yanında yer almıştır. Bütün oyunları hep bozmuştur. 'Muhtar bile olamaz.' dediler. Millet ne yaptı onu? Cumhurbaşkanı yaptı."

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Balıkesir'de yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongreye AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da katıldı.
Anadolu Ajansı
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