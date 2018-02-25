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Sınırda kartpostallık gökkuşağı
Hatay'ın sınır köylerinde yeşillikle bütünleşen gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
Hatay'da sınır köylerinde, öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Yeşilliğin açtığı tarlalarda, gökkuşağının bulutlarla kartpostallık buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.
Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırındaki köylerde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun ardından çıkan güneş ile birlikte gökkuşağı oluştu. Buğday tarlalarındaki yeşillikle buluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Bir yandan güneş ve bulut, bir yandan yeşillik ve gökkuşağı görüntüleri kendine hayran bıraktı. Oluşan eşsiz manzara ile bütünleşen gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi.
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