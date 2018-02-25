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Emekli polis beylik tabancasıyla intihar etti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet D. (61), hafif ticari aracında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.
Emekli polis memuru Mehmet D., bugün saat 01.00 sıralarında Antalya plakalı hafif ticari aracıyla Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Bir süre sonra Mehmet D., Yenişehir Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanın yakınında, aracında polisler tarafından başından yaralı olarak bulundu. Çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yapılan incelemede Mehmet D.'nin beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Gırtlak kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Mehmet D.'nin psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü, bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.
Mehmet D.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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