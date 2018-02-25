Askerler birleşti, hilal oluştu

TSK ve ÖSO, sabaha karşı başlayan operasyonlarda bu sabah Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesinde Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

Anadolu Ajansı, saat 14.45'de Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerinin de teröristlerden temizlediğini duyurdu.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e Sakız Karakolu bölgesinden giren askerlerle birlikte Kilis ve Hatay hattından gelen askerler arasındaki hatlar birleşti ve hilal oluştu. Operasyonun birinci ayağı bugün itibarıyla tamamlanmış oldu.

Sosyal medyada ÖSO'ya yakın hesaplar bugün alınan yerleri ve haritada oluşan son durumu paylaştı. Haritada pembe renkle gösterilen alanlar bugün YPG'li teröristlerden ele geçirilen noktaları işaret ediyor.

SİS VE YAĞIŞA RAĞMEN

Öte yandan TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, bugün sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürdü. Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alındı.

AFRİN'DE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME

YPG'li teröristlerden temizlenen son 8 köy kritik konumda. Terör örgütü YPG'nin daha önce Kilis boyuncu Türkiye sınırı ile bağlantısı kesilmişti. Kuzeyde sadece Gaziantep ile Kilis il sınırlarının buluştuğu noktada (Gülbaba batısı) yaklaşık 5 kilometrelik bir alan PYD/PKK'nın denetimindeydi. Güneyde ise Cinderes ile Raco arasında ise 5 kilometrelik bir hatta teröristler bulunuyordu.

RACU-BÜLBÜL HATTI BİRLEŞTİ

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor Böylelikle Racu ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.

112 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.