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Twitter kara propagandayı deşifre eden hesabı dondurdu

Uluslararası reklam kuruluşlarının, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği harekatı karalayan paylaşımlarını deşifre eden Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş'in Twitter hesabı askıya alındı.
25 Şubat 2018 18:00
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Twitter kara propagandayı deşifre eden hesabı dondurdu

Uluslararası reklam kuruluşlarının, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği harekatı karalayan paylaşımlarını deşifre eden Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş'in Twitter hesabı donduruldu.

İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik uluslararası arenada yapılan Türkiye karşıtı propagandayı deşifre edince Twitter hesabının askıya alındığını belirtti.

İbiş, Twitter'ın düşünce ve basın özgürlüğünü engelleyici girişiminin manidar olduğunu söyledi.

Uluslararası alanda Türkiye karşıtı propagandaları gerçek fotoğraf ve görüntülerle deşifre ettiğini aktaran İbiş, "Bu durum, Twitter ve onu yönetenlerin gerçeğe ilişkin paylaşımlarımı içine sindiremediğinin göstergesidir. Aslında PKK propagandasının bizzat onların eliyle yapılmasının anlaşılması, ortaya çıkartılması kendileri açısından büyük bir garabet. Bizler açısından da bu propagandanın ortaya çıkması güzel bir şey." diye konuştu.

"ABD'nin 14 büyük reklam holdingi var"

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandayı yapanlar arasında uluslararası reklam ajanslarının ve ABD'deki 14 büyük reklam holdinginin de olduğunu kaydeden İbiş, şöyle devam etti:

"Ben reklamcıyım. Uluslararası reklam sektörünün içinde birisiyim. Dolayısıyla bu konuda kimler ne paylaşım yapıyorlar, ne şekilde propaganda faaliyetlerini yürütüyorlar, algı yönetimi ne şekilde oluyor, uluslararası reklam sektörü bunu sürekli ateşliyor. Bunlar, uluslararası tasarımcılar vasıtasıyla da destek veriyor. Terörün finansmanına, terörün yayılmasına ve resmi olarak propagandasının yapılmasına sebep oluyorlar. Bunda da bir beis görmüyorlar. Bunu çok rahat yapıyorlar."

İbiş, Twitter'da sahte hesaplarla bölücü terör örgütünü destekleyen profesyonellerin, "etki ajanları"nın olduğuna, birçok sahte hesap arasında iletişim zinciri oluşturulduğuna dikkati çekti.

Kendi paylaşımlarında, Türkiye karşıtı kara propaganda yöntemlerine, dijital manipülasyonlara ve bölücü terör örgütü lehine yapılan görsel hilelere yer veren İbiş, bu tür organize çalışmalara karşı ulusal mücadeleye girişilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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