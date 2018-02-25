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'Dünyada 3 milyon kişi Türk lensi ile görüyor'

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Göktekin, "Son 8 yılda katarakt ameliyatları ile 3 milyon kişiye VSY Biotechnology'nin göz içi lensleri implante edildi. Dünyada 3 milyon kişi Türk göz içi lensi ile görüyor." dedi.
25 Şubat 2018 18:14
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'Dünyada 3 milyon kişi Türk lensi ile görüyor'

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "Son 8 yılda katarakt ameliyatları ile 3 milyon kişiye VSY Biotechnology'nin göz içi lensleri implante edildi. Bu da 3 milyon kişinin yeniden sorunsuz bir şekilde görebilmesi anlamına gelmektedir. VSY Biotechnology, Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde tasarladığı ve tesisinde ürettiği göz içi lensleri ile 3 milyon kişiye ışık oldu. Dünyada 3 milyon kişi Türk göz içi lensi ile görüyor." dedi.

Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VSY Biotechnology'nin geliştirdiği göz içi lenslerin Almanya, Japonya, Brezilya, Filipinler, Rusya ve Güney Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kullanıldığını belirterek, "Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen yüksek biyo-teknoloji ürünü göz içi lenslerimizi yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Göktekin şirketinin satış rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Son 8 yılda katarakt ameliyatları ile 3 milyon kişiye VSY Biotechnology'nin göz içi lensleri implante edildi. Bu da 3 milyon kişinin yeniden sorunsuz bir şekilde görebilmesi anlamına gelmektedir. VSY Biotechnology, Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde tasarladığı ve tesisinde ürettiği göz içi lensleri ile 3 milyon kişiye ışık oldu. Dünyada 3 milyon kişi Türk göz içi lensi ile görüyor. VSY Biotechnology ailesi, insanları görme gücüne kavuşturmanın büyük mutluluğunu yaşamaktadır.

Şirketimiz misyonu doğrultusunda, insanların yaşam kalitesini artırmak için, en ileri teknolojiye sahip ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üretmeyi amaçlamaktadır. İnovatif Ar-Ge projelerimiz ve güçlü üretimimizle misyonumuzu gerçekleştirmek, bu başarımızı sürdürülebilir kılmak bizi gururlandırmaktadır."

"Trinova gözlük bağımlılığına son verilebiliyor"

VSY Biotechnology'nin Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Göktekin, şöyle konuştu:

"Yaptığımız yeniliklerle dünya göz teknolojisini geliştiriyoruz. Sinusoidal optik yapısı ve Seamless Vision Technology (SVT) üretim tekniği ile öne çıkan AcrivaUD Trinova lenslerimizin dünya çapında patent başvuruları tamamlandı. AcrivaUD Trinova yalnızca kataraktı gidermiyor, aynı zamanda uzak, yakın, orta ve ara mesafelerde sürekli görüş özelliği sunuyor. Bu sayede Trinova gözlük bağımlılığına son verilebiliyor.

Trinova özel tasarımı sayesinde yüzde 92 oranında çok yüksek bir seviyede efektif olarak retinaya ışık iletimini gerçekleştirebiliyor. Böylece karanlık ortamlarda dahi kolay görüş sağlanabiliyor, gözde halo oluşumu veya gözde ışık dağılımını engelleyebiliyor. Bu sayede karanlık ortamlarda da yüksek görüş sunuyor ve konfor sağlıyor."

"Türkiye'de pazarda geçen yıla göre yüzde 59'luk bir büyüme bekliyoruz"

Göktekin, VSY Biotechnology'nin 2022 yılında şirket değerini 375 milyon avroya yükselmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunu yaparken yeni teknolojiler ile patentli ürünler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca global pazardaki payımızı yüzde 4,5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Elbette gelişimimizi planlarken üretim teknolojisi yatırımlarına da önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology olarak misyonlarının "insanların yaşam kalitesini artırmak için en ileri teknolojiye sahip ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üreten, sürdürülebilir büyümeye sahip global bir şirket" niteliğinde faaliyet göstermeyi hedeflediklerini anlatan Göktekin, 2018 yılı pazar hedeflerine de değinerek, "Bu yıl 60 olan ihracat pazarımızı artıracağız. VSY Biotechnology olarak yeni yılla birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak durumundayız. Satış kanallarını çeşitlendirmek de planlarımız arasında önemli bir yere sahip. 2018'de Türkiye'de göz içi lenslerle ilgili toplam pazarda geçen yıla göre yüzde 59'luk bir büyüme bekliyoruz. Biz de şirket olarak bu noktada çalışmalarımızı artırmış olacağız." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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