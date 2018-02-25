1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorun darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kozlu'da bir doktorun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı
25 Şubat 2018 18:22
Yazdır
Doktorun darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'nın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan uzman erbaş Mustafa B. ile Tarkan Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler, doktor Hasan Koca'yı 23 Şubat'ta, saat 02.30 gibi otostop yaptığı sırada bir alışveriş merkezi önünden araçlarına aldıklarını anlattı.

Şüphelilerin, "Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Kendisi daha sonra bize ahlaksız teklifte bulununca darp ettik. Darp etmemizin ardından yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık." şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

Bu arada doktor Hasan Koca'nın kafasına aldığı darbelerin yanı sıra bırakıldığı yerdeki soğuk nedeniyle yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

- Olay

Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, Koca'nın bulunması için harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Ekipler, söz konusu kişinin Koca olduğunu tespit etmişti. Sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Koca'nın başına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri 5 kişiyi ifadeye çağırmış, yapılan incelemelerde Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hasan Koca'nın darbedilmesine ilişkin Mustafa B. ile Tarkan Y. gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 4,149 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kurşun yağarken polisi neden aramadın?
26 Şubat 2018 08:45		 MHP'li ilçe başkanına 10 ay hapis cezası
25 Şubat 2018 21:00
Sivas'ta oğlunu öldüren baba tutuklandı
25 Şubat 2018 18:51		 Polise taş atanlara ceza yağdı
24 Şubat 2018 18:00
Yeni doğan bebeğini öldüren anneye 18 yıl 4 ay hapis
22 Şubat 2018 20:10		 Trafik uygulaması yapan sahte polisler yakalandı
19 Şubat 2018 19:20
'Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı
18 Şubat 2018 15:09		 Trabzon'da zorla alıkoyma iddiası
17 Şubat 2018 15:04
Cinsel istismardan öğretmene 31 yıl hapis
15 Şubat 2018 12:26		 Valinin karıştığı darp olayında bir kişi tutuklandı
14 Şubat 2018 23:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
etme 1
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 1
evlilik hazırlığı yapan genç kızlara tavsiyeler 2
kış olimpiyatları 1
kendi kendine konuşmak 1
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
aykut kocaman 3
nece 1
otogar 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam