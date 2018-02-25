Bakanlık'tan "Dehşet çiftliği' haberine açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, İstanbul'da "yurttan kaçtığı ve bir çiftlikte zorla tutulduğu" iddia edilen kız çocuğuna ilişkin açıklamada, "Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Dehşet Çiftliği" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde 5395 sayılı kanun uyarınca bakım kararı alınan çocuklara barınma, eğitim, tedavi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri verildiği kaydedilen açıklamada, kuruluşlardaki çocukların kanun gereği bakım hizmetleri sürdürülürken özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ve belirlenen zamanlarda programlı bir şeklide kuruluş dışına izinli gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, adı geçen kuruluştan izinli ayrılan bir kız çocuğunun izin bitiminde kuruluşa dönmediğinin tespit edildiği ve ivedilikle kolluk güçlerine bildirimde bulunulduğu vurgulandı.

Kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde bir operasyon gerçekleştirildiği, bakım kararı olan çocuğun tekrar kuruluşa alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğumuza yönelik halihazırda bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sürdürülmektedir. Kuruluşlarımızda kalan diğer çocuklardan alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucunda Emniyet güçleri olaya karışan şahsın adresine baskın düzenlemiş ve bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız."