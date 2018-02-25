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Sivas'ta oğlunu öldüren baba tutuklandı
Sivas'ta, tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.
Sivas'ta, tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.
Şeyh Şamil Mahallesi 85. Sokak'ta iki katlı müstakil evde, tartıştığı oğlu İ.K'yi (28) ruhsatlı tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 6 çocuk babası emekli A.T.K'nin (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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