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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedildi.
Depremin saat 18.21'de, 15,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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