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Ağrı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tutak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kardeşten 2'si öldü, biri yaralandı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kardeşten 2'si öldü, biri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tutak'a bağlı Kaşönü Köyü'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada Bahattin (36) ve kardeşi Yılmaz Korkan (29) olay yerinde hayatını kaybetti, ağabey Metin Korkan (41) ise ağır yaralandı.
Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan Metin Korkan, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine daha sonra Erzurum'a sevk edildi.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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