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Adana ve Osmaniye'de şiddetli dolu yağışı
Adana ve Osmaniye'de Kent merkezine yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkisini gösteren dolu nedeniyle trafikte aksamalar olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Bazı araçlar yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerlerdi. Bazı sürücüler de araçlarını dolunun etkilerinden korumak için gayret gösterdi.
Dolu yağışı nedeniyle sokaklar ve araçlar beyaza büründü.
Bölgedeki bazı tarım alanlarının da doludan etkilendiği öğrenildi.
Adana'da yağan dolu nedeniyle kent merkezinde hayat olumsuz etkilendi.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini gösteren dolu nedeniyle ana yollarda ve caddelerde trafik akışında aksamalar oldu. Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Bazı sürücüler ise araçlarının doludan zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarına park ederek yağışın bitmesini bekledi.
Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağış bitene kadar yakınlarındaki iş yerlerine sığındı.
Aşırı dolu nedeniyle kaldırımlar ve araçların üst kısımları beyaza büründü.
Öte yandan Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ile İstanbulspor arasında oynanan maça da aşırı dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verildi.
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