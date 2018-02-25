Şehit çocukları yararına kermes

Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, yaklaşık 900 şehit çocuğunun öğrenimi için harcanacak.

Dernek tarafından, burslu okuyan şehit çocuklara destek sağlamak için Kentpark AVM'de kermes düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese, polis eşlerinin yanı sıra şehit anneleri de katıldı. Polis eşleri ve şehit anneleri tarafından kuru gıda, giyecek, el işlemeleri ve mutfak eşyası ile börek, poğaça, kek ve pasta gibi yiyecekler satışa sunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula da kermeste yağlı boya ve hat sanatı tabloları yaparak, kermese destek oldu.

Kermeste, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, polis eşlerine ürün satışlarında eşlik etti. Gülhan Altınok, vatandaşlara dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, sohbet etti.

Kermesten elden edilecek gelirin yaklaşık 900 şehit çocuğunun öğrenimi için harcanacağı belirtildi.