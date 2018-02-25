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Turizm gelirinin yüzde 22,5'i gurbetçiden

Türkiye'nin geçen yıl 26,3 milyar dolar olan toplam turizm gelirinin yüzde 22,5'ini yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamaları oluşturdu. Geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı turistin kişi başı harcaması ortalama 630, gurbetçinin kişi başı harcaması ise 903 dolar oldu.
25 Şubat 2018 20:03
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Turizm gelirinin yüzde 22,5'i gurbetçiden

Türkiye'nin 2017 yılındaki turizm gelirinin yüzde 22,5'ini yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamaları oluşturdu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'ye geçen yıl yurt dışından 38 milyon 620 bin 346 kişi (Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa sınır kapılarından Suriyeli girişleri hariç) giriş yaptı. Bu rakamın 32 milyon 79 bin 527'sini yabancı, 6 milyon 540 bin 819'unu da yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'ye tatil amacıyla gelen vatandaşlar oluşturdu.

Geçen yıl Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı, 2016 yılına göre 440 bin 895 kişi arttı. 2016 yılında Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı 6 milyon 99 bin 924 kişi olmuştu.

Geçen sene 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar olarak hesaplanan toplam turizm gelirinin de 20 milyar 222 milyon 971 bin dolarını yabancı turistlerin, 5 milyar 908 milyon 752 bin doları da gurbetçilerin harcamalarından oluştu.

Kişi başı ortalama harcama 681 dolar olarak hesaplanırken, yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 630 dolar, gurbetçinin kişi başı harcaması ise 903 dolar oldu.

GURBETÇİNİN HARCAMASI AZALDI

Gurbetçilerin harcaması 2016 yılına göre, kişi başı 75 dolar azaldı. 2016 yılında Türkiye'ye gelen, ikameti yurt dışındaki vatandaşların kişi başı harcaması ortalama 978 dolar, toplam harcama da 5 milyar 964 milyon 853 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu arada, ziyaretçilerin ortalama geceleme sayısı 12,7 olarak kayıtlara geçti. Ortalama geceleme yabancı turistler için 10,6, gurbetçiler için 22,9 düzeyinde gerçekleşti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, dünyada turist harcamasının ortalama bin dolar olduğunu, Türkiye'ye gelen turist harcamasının da kişi başı bin dolar olması gerektiğini vurguladı.

Yağcı, "Biz 2014 yılında kişi başı 850 dolar ortalamaya gelmiştik, iyi bir rakam yakalamıştık. 2016 krizi ve sonrasında fiyatlarda ciddi anlamda ödün verildi ama biz bu süreci aşmış durumdayız. 2018 ve özellikle 2019 yılından itibaren bizim kişi başı bin dolara yaklaşacak ortalamayı hedeflememiz lazım" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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