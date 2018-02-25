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Mersin'de otoyolda trafik kazası: 7 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Yıldız'ın kullandığı 34 PFS 11 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkisinde, aynı yönde seyreden Emine Canan Ayhan yönetimindeki 34 PB 6672 plakalı otomobille çarpıştı.
Her iki araca da iki otomobil ve bir kamyonetin çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Adana'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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