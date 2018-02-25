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KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hazine olarak, KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracağız" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KOBİ'lere yönelik alacak sigortası uygulamasını yaygınlaştıracaklarını söyledi.
"Hükümetin KGF desteğinin ardından KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattık" diye konuşan Şimşek, şunları ifade etti: "Bu kapsamda Hazine olarak, KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracağız"
Şimşek, alacak sigortasının piyasada güven unsurunu pekiştireceğini, ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacağını dile getirdi.
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