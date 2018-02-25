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MHP'li ilçe başkanına 10 ay hapis cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım'a (36) 'soruşturma gizliliğini ihlal' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
25 Şubat 2018 21:00
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MHP'li ilçe başkanına 10 ay hapis cezası

Sarıoğlan ilçesinde iddiaya göre, çiftçi Dursun Tatar (42) adliyeden gizlilik kararı bulunan bir evrakı ele geçirdi. Tatar aldığı evrakı MHP İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım'a verdi.

Gizlilik kararı bulunan evrakın Tatar ve Ayyıldırım'ın eline geçtiğinin anlaşılması üzerine, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sarıoğlan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar MHP Sarıoğlan İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım ve çiftçi Dursun Tatar hazır bulundu. Sanıklar duruşmada suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarini istedi. Mahkeme, yargılama sonucu Ayyıldırım'a 'soruşturma gizliliğini ihlal' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, Tatar ise 6 bin 500 lira adli para cezası aldı.

Doğan Haber Ajansı
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