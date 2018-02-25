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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Fethi Yıldız idaresindeki 23 BS 589 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Hazar Dağlı kavşağında Necmettin Büken yönetimindeki 28 DN 047 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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