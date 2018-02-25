Kadın muhtarın köyüne hizmet aşkı 'kanser' tanımadı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Baykent köyünün kadın muhtarı olan ve 1,5 yıldır kanserle mücadele eden Özgül Önder, hem kanseri yendi hem de mücadele azmiyle köyünün su sorununun çözülmesini sağladı.

Posof ilçesine bağlı 50 haneli köyün 48 yaşındaki kadın muhtarı Önder'e 1,5 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu.

Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan Özgül Önder, bu süreçte kanseri yenmek ve hayata bağlı kalmak adına kendisini köyüne hizmet etmeye adadı.

Önder, yakınlarının kendisine istirahat etmesi gerektiğini söylemesine rağmen daha çok çalışarak köyünün sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı.

Bu süreçte bir yandan hastalığı ile de mücadele eden Özgül Önder, diğer taraftan İl Özel İdaresinin desteğiyle 7 kilometre uzaklıktaki bir kaynaktan boru ile su getirilmesine vesile olarak, köyünün su sorununun tamamen çözülmesini sağladı.

Köy sakinlerinin yaylada besledikleri hayvanlar için yine devlet desteğiyle ağıl yaptırmayı da başaran Önder, bu süreçte tedavisine devam ederek hastalığını da yendi.

Köyüne hizmetlerinden dolayı bazı STK'lardan da çeşitli ödüller alan Özgül Önder, çok büyük bir hastalık ile mücadele ettiğini ancak bu mücadelenin çalışarak yapılmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Kanserle mücadele ederken birçok iş başardım"

Hastalığın ilk günü itibarıyla mücadeleyi çalışarak başaracağına inandığını belirten Önder, şunları kaydetti:

"Herkese tavsiyem boş durmasınlar, hep çalışsınlar. Ben hiç boş durmadım, evde kalıp dinlenmek yerine çalışmayı tercih ettim. Dinlenirsem hastalığımın aklıma takılacağını düşündüm ve çalışmaya karar verdim. Özellikle hastalık dönemimde daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım ve köyümün daha çok sorununu giderdim."

Hastalığı yenmesinin ardından köyün birçok sorununu çözdüğüne işaret eden Özgül Önder, "Kanserle mücadele ederken birçok iş başardım, bunların en önemlisi köyüme yetmeyen suya ek kaynak sağladım. 7 kilometre mesafeden köye su getirdim. Hastalığım suyun gelmesine vesile oldu. Ayrıca hayvanlar için ağıl yaptırdım, o da önemli bir ihtiyaçtı. Bunun yanı sıra vatandaşın her işine istekli şekilde koşturmaya çalıştım. Şükürler olsun boş durmayarak hastalığımı atlattım. Çalışarak kazanacağıma inanmıştım." dedi.

"Kaç muhtar geldi ama Özgül Önder gibi çalışan olmadı"

Köy sakinlerinden Nejla Gündüz ise muhtarı çok sevdiklerini belirterek, birçok muhtara göre Özgül Önder'i çok başarılı gördüklerini söyledi.

Gündüz, "Kaç muhtar geldi ama Özgül Önder gibi çalışan olmadı, tek başına bize su getirdi. Sağlıklı muhtarlar bu kadar çalışmazken, Özgül Önder hasta haliyle çok büyük mücadeleler verdi. Köyün sorunlarını gidermek için adeta çırpındı, yayla ve köyümüzün yollarını yaptırdı. Çalışması iyi Allah'a şükür, kendisini seviyoruz." ifadesini kullandı.