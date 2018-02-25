1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın muhtarın köyüne hizmet aşkı 'kanser' tanımadı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Baykent köyünün kadın muhtarı olan ve 1,5 yıldır kanserle mücadele eden Özgül Önder, mücadele azmiyle hem kanseri yendi hem de köyünün su sorununu çözdü.
25 Şubat 2018 21:23
Yazdır
Kadın muhtarın köyüne hizmet aşkı 'kanser' tanımadı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Baykent köyünün kadın muhtarı olan ve 1,5 yıldır kanserle mücadele eden Özgül Önder, hem kanseri yendi hem de mücadele azmiyle köyünün su sorununun çözülmesini sağladı.

Posof ilçesine bağlı 50 haneli köyün 48 yaşındaki kadın muhtarı Önder'e 1,5 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu.

Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan Özgül Önder, bu süreçte kanseri yenmek ve hayata bağlı kalmak adına kendisini köyüne hizmet etmeye adadı.

Önder, yakınlarının kendisine istirahat etmesi gerektiğini söylemesine rağmen daha çok çalışarak köyünün sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı.

Bu süreçte bir yandan hastalığı ile de mücadele eden Özgül Önder, diğer taraftan İl Özel İdaresinin desteğiyle 7 kilometre uzaklıktaki bir kaynaktan boru ile su getirilmesine vesile olarak, köyünün su sorununun tamamen çözülmesini sağladı.

Köy sakinlerinin yaylada besledikleri hayvanlar için yine devlet desteğiyle ağıl yaptırmayı da başaran Önder, bu süreçte tedavisine devam ederek hastalığını da yendi.

Köyüne hizmetlerinden dolayı bazı STK'lardan da çeşitli ödüller alan Özgül Önder, çok büyük bir hastalık ile mücadele ettiğini ancak bu mücadelenin çalışarak yapılmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Kanserle mücadele ederken birçok iş başardım"

Hastalığın ilk günü itibarıyla mücadeleyi çalışarak başaracağına inandığını belirten Önder, şunları kaydetti:

"Herkese tavsiyem boş durmasınlar, hep çalışsınlar. Ben hiç boş durmadım, evde kalıp dinlenmek yerine çalışmayı tercih ettim. Dinlenirsem hastalığımın aklıma takılacağını düşündüm ve çalışmaya karar verdim. Özellikle hastalık dönemimde daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım ve köyümün daha çok sorununu giderdim."

Hastalığı yenmesinin ardından köyün birçok sorununu çözdüğüne işaret eden Özgül Önder, "Kanserle mücadele ederken birçok iş başardım, bunların en önemlisi köyüme yetmeyen suya ek kaynak sağladım. 7 kilometre mesafeden köye su getirdim. Hastalığım suyun gelmesine vesile oldu. Ayrıca hayvanlar için ağıl yaptırdım, o da önemli bir ihtiyaçtı. Bunun yanı sıra vatandaşın her işine istekli şekilde koşturmaya çalıştım. Şükürler olsun boş durmayarak hastalığımı atlattım. Çalışarak kazanacağıma inanmıştım." dedi.

"Kaç muhtar geldi ama Özgül Önder gibi çalışan olmadı"

Köy sakinlerinden Nejla Gündüz ise muhtarı çok sevdiklerini belirterek, birçok muhtara göre Özgül Önder'i çok başarılı gördüklerini söyledi.

Gündüz, "Kaç muhtar geldi ama Özgül Önder gibi çalışan olmadı, tek başına bize su getirdi. Sağlıklı muhtarlar bu kadar çalışmazken, Özgül Önder hasta haliyle çok büyük mücadeleler verdi. Köyün sorunlarını gidermek için adeta çırpındı, yayla ve köyümüzün yollarını yaptırdı. Çalışması iyi Allah'a şükür, kendisini seviyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 4,234 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapıkule'de 15 kilometrelik tır kuyruğu
26 Şubat 2018 14:55		 Ev kiralarına 'öğrenci' ayarı
26 Şubat 2018 14:49
Ankara Kitap Fuarı'na 10 günde 517 bin ziyaretçi
26 Şubat 2018 14:31		 Ankara ve İstanbul'a kar geliyor-Haritalı
26 Şubat 2018 14:25
Yaralılar için ambulansı Vali çağırdı
26 Şubat 2018 12:05		 Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
26 Şubat 2018 11:49
Şoför çiftin gelin arabası kullandıkları belediye otobüsü oldu
26 Şubat 2018 09:51		 Karayollarında durum
26 Şubat 2018 09:16
Anne ihbarı çok sayıda istismarı ortaya çıkardı
26 Şubat 2018 08:35		 Babalık testi yaptıranların sayısında büyük artış
26 Şubat 2018 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gladyatör 1
camileri genelev yaptılar 4
menemen belediyespor 1
soğuk durmak 4
2 kasım 1
limonlu su içen ablalar 1
en güzel meslek 5
supporters 6
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
23.02.2018 barcelona vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam